Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram mesajı 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, "Bayram vesilesiyle memleketlerine gidecek vatandaşlarımdan ve şoförlerimizden trafik kurallarına uymalarını özellikle rica ediyorum. Rabbimden, sevgi, kardeşlik, muhabbet, kucaklaşma, vuslat günleri olan bayram günlerini, hakkıyla idrak etmenizi diliyorum. Bayramın, başta İslam dünyası olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisiyle, sizleri muhabbetle selamlıyor, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan'ın mesajı şu şekilde: "Aziz vatandaşlarım, Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha nihayete erdirdik. Yeni umutlarla girdiğimiz bayramımızı, önemli bir seçimin hemen öncesinde idrak ediyoruz. Türkiye, 24 Haziran’da hem Cumhurbaşkanını, hem de Meclis’te görev yapacak 600 milletvekilini seçecek. Bu önemli seçimlerin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milletimizin, 16 Nisan 2017 Halkoylamasında kabul ettiği yeni yönetim sistemimiz, 24 Haziran seçimleriyle birlikte yürürlüğe giriyor. Böylece Türkiye, darbelerden cuntalara, vesayetten krizlere kadar kendisine çok pahalıya mal olan, sürekli sorun üreten bir sistemden kurtulmuş oluyor. Huzurun, güvenin, istikrarın, kalkınmanın ve demokrasinin teminatı olacağına inandığımız yeni yönetim sistemimizin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Rabbimden diliyorum. Türkiye, geçtiğimiz 16 yılda hayata geçirdiğimiz demokratik ve ekonomik atılımlar sayesinde işte bu seviyelere geldi. Bugün artık, Milli Geliri 3,5 kat artmış; eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaşımdan sosyal yardımlara kadar her alanda, Cumhuriyet döneminde yapılanların tamamının katbekat üzerinde hizmetlere kavuşmuş bir Türkiye var.