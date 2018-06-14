HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2018 11:14 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, "Bayram vesilesiyle memleketlerine gidecek vatandaşlarımdan ve şoförlerimizden trafik kurallarına uymalarını özellikle rica ediyorum.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, "Bayram vesilesiyle memleketlerine gidecek vatandaşlarımdan ve şoförlerimizden trafik kurallarına uymalarını özellikle rica ediyorum. Rabbimden, sevgi, kardeşlik, muhabbet, kucaklaşma, vuslat günleri olan bayram günlerini, hakkıyla idrak etmenizi diliyorum. Bayramın, başta İslam dünyası olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisiyle, sizleri muhabbetle selamlıyor, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan'ın mesajı şu şekilde: "Aziz vatandaşlarım, Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha nihayete erdirdik. Yeni umutlarla girdiğimiz bayramımızı, önemli bir seçimin hemen öncesinde idrak ediyoruz. Türkiye, 24 Haziran’da hem Cumhurbaşkanını, hem de Meclis’te görev yapacak 600 milletvekilini seçecek. Bu önemli seçimlerin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milletimizin, 16 Nisan 2017 Halkoylamasında kabul ettiği yeni yönetim sistemimiz, 24 Haziran seçimleriyle birlikte yürürlüğe giriyor. Böylece Türkiye, darbelerden cuntalara, vesayetten krizlere kadar kendisine çok pahalıya mal olan, sürekli sorun üreten bir sistemden kurtulmuş oluyor. Huzurun, güvenin, istikrarın, kalkınmanın ve demokrasinin teminatı olacağına inandığımız yeni yönetim sistemimizin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Rabbimden diliyorum. Türkiye, geçtiğimiz 16 yılda hayata geçirdiğimiz demokratik ve ekonomik atılımlar sayesinde işte bu seviyelere geldi. Bugün artık, Milli Geliri 3,5 kat artmış; eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaşımdan sosyal yardımlara kadar her alanda, Cumhuriyet döneminde yapılanların tamamının katbekat üzerinde hizmetlere kavuşmuş bir Türkiye var. TÜM VATANDAŞLARIMIZI DİRİ OLMAYA, KARDEŞ OLMAYA, HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLMAYA DAVET EDİYORUZ PKK’dan FETÖ’ye ve DEAŞ’a kadar envai çeşit terör örgütünün saldırılarına rağmen, Türkiye bölgesel ve küresel bir güç olma yolunda hızla ilerliyor. Bu ilerleme devam ederken, 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' şiarımızı da, her fırsatta tekrarlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, daima bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya davet ediyoruz. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak projeleri ve politikaları hassasiyetle takip ederken, milletimizin günlük hayatına dokunacak çalışmaları da ihmal etmiyoruz. EMEKLİLERİMİZE, RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMLARINDA 1.000'ER LİRA İKRAMİYE ... Emeklilerimize, Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.000’er lira ikramiye verme sözümüzü, geçtiğimiz hafta yerine getirdik. Tüm emeklilerimiz bayram ikramiyelerini alarak, bu mübarek günlere biraz daha rahatlamış olarak girdi. Taşeron düzenlemesiyle, kamu kuruluşlarımızda hizmet veren bir milyona yakın şirket çalışanını kadroya aldık. Her yıl 100 bin üniversite öğrencisi gencimize, yaz tatilinde, eğitim gördükleri şehirlerde sosyal projelerde görev vererek, asgari ücret üzerinden ödeme yapacağız. Daha bunlar gibi pek çok düzenlemeyle, milletimizin tüm kesimlerinin refahını artırmanın, sıkıntılarını çözmenin gayreti içindeyiz. Tabii sadece bunlarla kalmıyoruz. Her alanda yeni projelerle, ülkemizin geleceğini inşa edecek hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri başta olmak üzere, özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükseltecek projelerimizi hemen uygulamaya başlayacağız. Kanal İstanbul gibi dev projeler de önümüzdeki dönemde gündemimizde olacak. TÜRKİYE'Yİ 2023 HEDEFLERİNE ANCAK, BUNA İNANMIŞ BİR CUMHURBAŞKANI ... Türkiye’yi 2023 hedeflerine ancak, buna inanmış bir Cumhurbaşkanı ve onunla aynı hedefleri, ideali, hassasiyetleri paylaşan bir Meclis ulaştırabilir. Bunun için tüm vatandaşlarımdan iradelerine sahip çıkmalarını, oylarını sandığa yansıtmalarını bekliyorum. Bayram vesilesiyle memleketlerine gidecek vatandaşlarımdan ve şoförlerimizden trafik kurallarına uymalarını özellikle rica ediyorum. Rabbimden, sevgi, kardeşlik, muhabbet, kucaklaşma, vuslat günleri olan bayram günlerini, hakkıyla idrak etmenizi diliyorum. Bayramın, başta İslam dünyası olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisiyle, sizleri muhabbetle selamlıyor, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla…"

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
AK Partili Eker: Kürtleri reddeden CHP'ye, HDP destek çıkıyorAK Partili Eker: Kürtleri reddeden CHP'ye, HDP destek çıkıyor
AK Partili Elitaş: Muharrem İnce piyangodan umre yapmış biriAK Partili Elitaş: Muharrem İnce piyangodan umre yapmış biri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

Survivor'dan kim gitti? Bireysel oyunlara dönen Survivor'da bu hafta kim elendi?

Survivor'dan kim gitti? Bireysel oyunlara dönen Survivor'da bu hafta kim elendi?

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku

Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku

AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Millet Kıraathanesi'nin örneği olacak

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Millet Kıraathanesi'nin örneği olacak

MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.