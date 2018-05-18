Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek ziyareti

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 20 Mayıs'ta Bosna Hersek'e bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti ile ilgili Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sayın Bakir İzetbegovic ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız, 6'ncı UETD Genel Kurul Toplantısı'na katılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi tarafından kendisine tevdi edilecek fahri doktora için gerçekleştirilecek törene de katılacaklardır. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Bosna Hersek ile ikili ilişkilerin ve Balkanlar'daki gelişmelerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca diğer bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi öngörülmektedir."



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