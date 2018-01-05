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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!

POLİTİKA HABERLERİ | 05.01.2018 18:41 | Son Güncelleme 8 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da mevkidaşı Macron ile Elysee Sarayı'nda görüştü. Liderler basın toplantısına başlamadan önce Türkiye ve Fransa arasında birçok anlaşma canlı yayında imzalandı. Atılan imzaların ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında AB'ye rest çekti. Öte yandan MİT TIR'larıyla ilgili sorulan soruya sinirlenen Erdoğan, Fransız gazeteciyi fena azarladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'ya kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Başbaşa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa lideri Emmanuel Macron kameraların karşısına çıktı.

Liderler konuşmaya başlamadan önce Türkiye ve Fransa arasında çok sayıda anlaşma imzalandı. Canlı yayında atılan imzalar arasında füze savunma anlaşması da var.

İmzaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile ortak açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'DAN AB'YE REST!

54 yıldır Türkiye'nin Avrupa Birliği kapısında bekletildiğini hatırlatan Erdoğan, "Türkiye gibi bir başka ülke AB içerisinde yok. Gerekçe de sunulamıyor. İlk zamanlar 15 fasıl üzerinden Türkiye engellenirken, sayı 30'a çıktı. Daha sonra fasıllar kapatılmamaya başladı. Bu bizi ve milletimi ciddi manada yoruyor. Belki de bizi bir karara doğru sürükleyecektir. Zira sürekli olarak 'Bizi ne olur alıverin' diyecek halimiz yok. Bakın bunu Fransa'da dillendiriyorum" dedi.

Türkiye ve Fransa'nın 20 milyar euroluk ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, atılan imzalar için hayırlı olsun dedi.

Terörle mücadelede Türkiye'nin çok ağır bedeller ödediğini dile getiren Erdoğan, PYD ve YPG için Ankara ve Paris'in birlikte mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan sözlerine "Fransa'da FETÖ mensuplarına yönelik hassasiyet çok önem arz ediyor. Vakıflarıyla işyerleriyle adeta kurumsallaşıyorlar. PKK aynı şekilde. Bu noktada hassasiyet gözden kaçırılmamalı" şeklinde devam etti.

Fransa lideri Macron'un kendisine bazı isimler verdiğini aktaran Cumhurbaşkanı, "Türkiye bir hukuk devletidir. Batı bize her zaman 'yargı bağımsızdır' diyor. Türkiye'de de yargı bağımsızdır. Bağımsız yargı kendi kararını kendisi oluşturuyor" diye konuştu.

Suriye konusunda Türkiye ve Fransa'nın yakın işbirliğine devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, "Kudüs konusunda bundan sonar atılabilecek adımlarla ilgili Fransa ile yakın istişare içinde olacağız" ifadesini kullandı.

GAZETECİYİ FENA AZARLADI

Bir gazetecinin dile getirdiği soruyu yanıtlayan Erdoğan, "FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. Bu operasyonu yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı, şu anda içerdeler. İstihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlara yönelik yetkileri vardır. ABD'nin Suriye'ye getirdiği 4 bin TIR silahı niye sormuyorsun? Niye bunun üzerinde durmuyorsun. Bunları kolay kolay karşınızda yutacak kimse yok" dedi.

OPERASYON SİNYALİ!

Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoruna izin verilmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin gerekirse operasyon yapabileceği sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı, "Suriye'de hedefimiz Esed'siz bir çözümdür" dedi.

MACRON: PKK BİZİM İÇİN BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

Diyalog ve ortak çalışma yaklaşımı içerisindeyim. Birlikte çözmemiz gereken pek çok konu var. Görüştüğümüz meselelerden birincisi, terörle mücadele. PKK'yla mücadele ediyoruz, PKK bizim için terör örgütüdür. IŞİD ve diğer örgütlerle de mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz. Filistin meselesinde iki devletli çözüm olmalı. IŞİD sonrası Suriye'de barış ve istikrar sağlanmalı. Suriye yol haritasında birlikte çalışmak isteriz. Türkiye ile AB ilişkilerine değindik. Erdoğan'a benim gözümde türkiye'nin AİHS çerçevesinde kalmasının benim için çok önemli olduğunu hatırlattım. Türkiye'nin AİHS'e bağlı kalması gerekliliğine değindim. Türkiye-AB diyaloğu daha sakin olarak devam etmeli. Türkiye Avrupa Konseyi kapsamında kalmalı. Kendiliğinden yeni başlıkların açılması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Türkiye'nin içinde olduğu zorlukların bilincindeyim.

Ayrıntılar geliyor...

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Erdoğan, mevkidaşı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP, törenden çok sayıda fotoğrafı dünyaya servis etti.

Haber televizyonlarının canlı yayınladığı karşılama merasiminin ardından liderler başbaşa görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de eşlik ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan macron

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Okuyucu Yorumları 84 yorum
bu adam heryerden fuze sılah alıyor ulkenın parasını car cur edıyor bı yere yaranmak icin ulkeyı borca sokuyor yeterr yeterr dusun ulkenın yakasından
Abi en kötü devlet devletsizlikten iyidir seveceğiz sevmek zorundayız ülkemiz vatanımız için el ele kenetlenmeliyiz
@oral_a_2016 ülkeyi satanı tc düşmanlığı yapanı çocuklarımızın geleceğini yıkanı sev sonrada size çomar deyince kız...
@cem3506 bu ülkeyi kimlerin sattığını biz gayet iyi biliyoruz sen rahat ol
@oral_a_2016 DIKTATORLERLE EL ELE OLACAGIMA BILEKLERIMI KESERIM YINE OLMAM ONLAR ICIN KILIMI KIPRATMAM YARIN FIRANSA DUSMANIMIZ OLUVERIR BU FILIMI COK GORDUK
@oral_a_2016 madem boyle dusunuyorsun defol bu topraklardan vatan millet nerede bunun gibi cahil insanlara neden cevap verilmiyor sen bileklerini kesecegini kafani kes kurtul yada defal git baska ulkede yasa edesip cahil
yav arkadaş Türkiye niye kendi füzesini üretmiyor.
üretiyoruz fakat bizimkisi casper adamlarinki samsung amerikaninki iphone
@abulgur Lozan antlaşmasının bir maddesi de Türkiyenin bor madenlerini kullanmaması idi. Bu yüzden üretemiyor..
@abulgur 2019 seçimleri mitinglerinde üretip hemen uçuracağız füzeleri. Ben 2 gün önce 2014 yılında ürettiğimiz yerli ve milli uçakla uçtum.
uretiyor arkadasim ama herseyi 3 gunde uretemesin degil mi zaman. eskiden iha lari israilden aliyorduk simdi kendimiz silahli iha uretir konuma geldik. kendi atak helikopterini kendi tanikini ureten ulke tabi herseyi bir anda yapmak.mumkun degil. sen zaten cok geriden geliyorsun ama askeriyede disa bagimlilik 80 lerden 40 a geldi bazi gelismeleride gormek gerek
Bırakın şu haçlı zihniyetini bunlardan bize fayda gelmez
@kayacan800 iyide o haçlı zihniyeti dediğin adamlar senden en az 100 yıl öndeler.Sorun nerde acaba.
vizen ve paran olsa hemen kaçacağın yer avrupa ama burda ahkam kesiyorsun fakir seni
@nadirkemal777 fakir değilde kafir desen
emenuel derken benım aklıma başka şey geldi
kılıçtaroğlu olsa avrupa da sümsük gibi duruşuyla bizi rezil eder,gaf üstüne gaf yapar dünya da komik duruma düşmemizi sağlardı.
ABD mahkemesinin verdiği karar şu "Siz İran ambargosunu deldiniz" zaten İrandaki gösterilerin başlamasının ana sebebi Ambargonun neden olduğu sıkıntılar peki İran ambargosunu Türkiye en acımasız şekilde uygulasaydı ve İran çok daha feci bir halde darmadağın olsaydı iran ın Irak sınırında PEJAK alan açsaydı sonuç ne olurdu? hep bir ağızdan "BOP işliyor" derdiniz demi İran olaylarına"Onurlu Direniş" diyen ve Reis e BOP projesi deyip saldıran ABD Köpekleri bilsinki Sizler "ABD nin BOP Projesinin" gönüllü itlerisiniz "Türkiyenin BOP Projesi" ile bir bağınız yok! bağınız tasmanız ABD nin elinde
@palermo544 Sahi “Türkiye’nin Orta Doğu’da bir görevi var. Biz Büyük Orta Doğu Projesi’nin eş başkanlarından biriyiz. Bu görevi yapıyoruz” diyen kimdi.Ayrıca sadece Yahudi veya Yahudi kökenlilere verilen Yahudi üstün cesaret madalyası kimin boynunda?
@palermo544 İrandaki gösterilerin başlamasının ana sebebi ambargo diye bir masal uydurmuşsun, ama ABD İran'a ambargoyu 16 Ocak 2016da'kaldırdı. Desteksiz atıp sonunda morarma.
@bedri_e_1973 Burada ve birbaşka yerde Haber takip eden herkes biliyorki İranda İnsanlar ekonomik sıkıntılar sebebiyle Sokağaindi Şu yorumunu beğenecek olan dallamalar bile bunun böyle olduğunu aslında biliyor sıkıntı yok! yukarıda yazmıştım Sen Görevini biliyorsun devam et
@cemalpinarbasi ABD PKK_PYD ye silah verdi ama "Türkiye ile müttefiğiz" dedi İnandınmı "pyd ile pkk nın bir bağı yoktur" demişti İnandınmı İncirlikten kalkan Koskoca Tanker Uçaklar için"Haberimiz yoktu" demişti inandınmı çok sayarım böyle
buralarda ey Avrupa deyip ta ayaklarına gidip imza atıyor ... bırak bu işleri sen onların adamısın..
@mah6bsddn4 YENİ Mİ ANLADIN....
Bu erdoğanı sevmeye başladım
@birgeni02 HIRSIZLAR VE ÜÇ KAĞITÇILAR AYNI KARAKTERDEKİLER TARAFINDAN HER ZAMAN ÇOK SEVİLİR....
bakalım ne kadar umurlarında olacak bu rest çekme
restine floş çıkarırlar sonra ben yanıldım kandırıldım geçeksin maval okumayı inşallah allahın izniyle sizden sonra iyi olacağız iyi
pkk ve ermenilerin sığındığı fransaya güvenecek değiliz
la fransız gazeteciyi bile fetöcü yaptılar ne güldüm allahtan kılıçdaroğlunun üstüne atmamış bu sefer.
ÜÇ KAĞITÇI HIRSIZZ....
BÜYÜKSÜN ERDOĞAN.
Ben ak partiye oy verenlere koyun diyenlere domuz demek istiyorum . Sizce uygunsa koyun demeye devam edin .
her halde fransızlar tayyip beye baya gülmüştür adam fransız gazeteciye de fetö cü dedi ya
@qarc.1 rahib tutuklandı fetoden fransız Belçikalı ne ki :))
Düne kadar herkese saydır sonra git adamlara para kazandır. biz ne saticaz adamlara domatesmi
Ağzınıza sağlık..Allah sizi başımızdan eksik etmesin..yabancı ülkeler nezdinde ilk defa ülkemiz onurlu bir duruş sergiliyor.fakat bizdeki yerli düşmanlarınız kıskançlıktan çatlıyor birşeyler söylüyorlar gülünç oluyorlar.aldırma o cart curt edenlere
seninleyiz reis.
HADDELENN...REST ÇEKMİŞMİŞ....
KİME ÇEKMİŞ RESTİ PATRONLARINA MI....
Bbu güne dek hiç bir türk lider bu kadar net ve kesin bir şekilde konuşamadı avrupada taki reis gelene dek seviyorum bu adamı ya dik duruşundan ötürü
adamsın adam REİS gazetecinin fetö ağzıyla soru sormasını TERS YÜZ ETTİN yukarda erdogam düşmanları böle ülkesini savunan bir cumhur başkanını taktir edecekken övüneceksen ne yazıkki hala haçlılara uşaklık derecesinde muhalefet yapmaya çalışıyor kendi ülkesini aşağılamaya çaba gösteriyor yazıklar olsun türkiyede yaşayıp kendi ülkesini karalayan densizlere
sinirine hakim ol cumhurbaşkanım. onlar senin yandaş gazetecilerin değil. azarlamayla haklı çıkamassın.
bir Ülke elindeki üstün güce sahip silahlarla ayakta durabilir ve istedigine erişebilir
1.cısı mıt tırlarına nıye kızıyorsun o tırlarda ınsanı yardım vardı dıyen sızlersınız 2. ab rest cekmıs daos gıbı olmasjn one mınute dıyıp show yapıp ak kuzuları kandırıp ertesı gun ben ısraıl baskanına degıl spıkere dedım dıyeceksen rest cekme he gercı ak ıtler ıcın bıseg fark etmez
adamsın adammmmmmm.Allah sana uzun ömürler versin reissssssssssss.
devlet siyaseti diye bir şey var arkadaşlar rusya iran ile son zamanlarda bu kadar yakın olmasaydık bu şekilde rahat olamazdık ve fransayla da anlaşma yapıp yanına çekiyor varol reis . hayilini bile kuramadıkları ürünler üreten türkiyeye laf atmayı bırakın da biraz taktir edin
siz nerde yaşıyorsunuz ülke memurunun maaşını ödeyemiyordu okadar borcu öde üstüne birçok iş yap düşman kapında beklesin sen niye füze alındığını bilmiyorsan hiç konuşmada cahilliğin ortaya çıkmasın suriye gibi ırak gibi mi olalım almasında
ahhhaa haaa... fransız gazeteciye de fetöcü ağzıyla konuşuyorsun demiş.. iyice yedi kafayı bu :)))
Atma Recep, din kardeşiyiz..... FETÖ'cü olmayan bir tek Avrupa'lılar kalmıştı. Onlara da yakıştırdınız ya helal olsun Reis'e!!!!!!
Böyle kalsın ister alsınlar ister almasınlar çıkalım dicem ama ilişkilerimiz var
Antiemperyalist çıkışlara devam helal olsun,solcular çatlasın..Antiemperyalist kartını erdoğana kaptırdılar..
Yaw bu koyunlara sormak lazım tamam dik duruyor da ülkeye Hayrı ne? ülke gergin,hergun zam, Amerika sıkıştırmış Kürtlerle dinamit gibi ülke herkes birbiriyle kavgalı.kendi içlerinde bile kavga var dış siyaset yerlerde enflasyon %15 olmuş neyin zafer naraları teneke boş ve çok ses veriyor anlayacaksınız ama ülke gidecek elden.sizofrenik bir anlayış var ülke ona teslim
işine gelmeyince kim gönderdi bilmiyor sana göre muhalif olan herkes fetocu dünya alem ne olduğunu biliyor erdon efendi suriyedeki işitin en büyük destekcisi sn erdon
Masallah poker oyuncusu gibi as gordumu her el rest .iyide sana ab girme demiyorki sartlari yerine getir diyor . Nedir bu sartlar toplum ve halk iradesi insan degeri ,hukuk ,demokrasi ,yolsuzluklar,guvenlik ve mafyayi bitir kac tane ab ulkesinde mitinglerde konusan mafya gordun kac tane ab ulkesinde yargiya mudahale eden baskan gordun kac tane ab ulkesinde akrabanin siyasetci yaninda bakan milletvekili oldugunu gordun
Boş gezenin boş kalfası boş boş konuşuyor işte.Aslında ne dediğini ne yaptığını kendi de bilmiyor ya.
20 milyar ticaretimiz var . 15 milyarı ithalat 5 milyar eur İhracat :D Güldürmeyin abicim..Hiç yapmasak daha karlıyız.
Fransız gazeteciye bak ,Fetocu ????
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