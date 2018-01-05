Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!

Son Güncelleme 8 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 05.01.2018 18:41 |8 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da mevkidaşı Macron ile Elysee Sarayı'nda görüştü. Liderler basın toplantısına başlamadan önce Türkiye ve Fransa arasında birçok anlaşma canlı yayında imzalandı. Atılan imzaların ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında AB'ye rest çekti. Öte yandan MİT TIR'larıyla ilgili sorulan soruya sinirlenen Erdoğan, Fransız gazeteciyi fena azarladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'ya kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Başbaşa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa lideri Emmanuel Macron kameraların karşısına çıktı. Liderler konuşmaya başlamadan önce Türkiye ve Fransa arasında çok sayıda anlaşma imzalandı. Canlı yayında atılan imzalar arasında füze savunma anlaşması da var. İmzaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile ortak açıklamalarda bulundu. ERDOĞAN'DAN AB'YE REST! 54 yıldır Türkiye'nin Avrupa Birliği kapısında bekletildiğini hatırlatan Erdoğan, "Türkiye gibi bir başka ülke AB içerisinde yok. Gerekçe de sunulamıyor. İlk zamanlar 15 fasıl üzerinden Türkiye engellenirken, sayı 30'a çıktı. Daha sonra fasıllar kapatılmamaya başladı. Bu bizi ve milletimi ciddi manada yoruyor. Belki de bizi bir karara doğru sürükleyecektir. Zira sürekli olarak 'Bizi ne olur alıverin' diyecek halimiz yok. Bakın bunu Fransa'da dillendiriyorum" dedi. Türkiye ve Fransa'nın 20 milyar euroluk ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, atılan imzalar için hayırlı olsun dedi.

Terörle mücadelede Türkiye'nin çok ağır bedeller ödediğini dile getiren Erdoğan, PYD ve YPG için Ankara ve Paris'in birlikte mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan sözlerine "Fransa'da FETÖ mensuplarına yönelik hassasiyet çok önem arz ediyor. Vakıflarıyla işyerleriyle adeta kurumsallaşıyorlar. PKK aynı şekilde. Bu noktada hassasiyet gözden kaçırılmamalı" şeklinde devam etti. Fransa lideri Macron'un kendisine bazı isimler verdiğini aktaran Cumhurbaşkanı, "Türkiye bir hukuk devletidir. Batı bize her zaman 'yargı bağımsızdır' diyor. Türkiye'de de yargı bağımsızdır. Bağımsız yargı kendi kararını kendisi oluşturuyor" diye konuştu. Suriye konusunda Türkiye ve Fransa'nın yakın işbirliğine devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, "Kudüs konusunda bundan sonar atılabilecek adımlarla ilgili Fransa ile yakın istişare içinde olacağız" ifadesini kullandı. GAZETECİYİ FENA AZARLADI Bir gazetecinin dile getirdiği soruyu yanıtlayan Erdoğan, "FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. Bu operasyonu yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı, şu anda içerdeler. İstihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlara yönelik yetkileri vardır. ABD'nin Suriye'ye getirdiği 4 bin TIR silahı niye sormuyorsun? Niye bunun üzerinde durmuyorsun. Bunları kolay kolay karşınızda yutacak kimse yok" dedi.

OPERASYON SİNYALİ! Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoruna izin verilmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin gerekirse operasyon yapabileceği sinyalini verdi. Cumhurbaşkanı, "Suriye'de hedefimiz Esed'siz bir çözümdür" dedi. MACRON: PKK BİZİM İÇİN BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR Diyalog ve ortak çalışma yaklaşımı içerisindeyim. Birlikte çözmemiz gereken pek çok konu var. Görüştüğümüz meselelerden birincisi, terörle mücadele. PKK'yla mücadele ediyoruz, PKK bizim için terör örgütüdür. IŞİD ve diğer örgütlerle de mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz. Filistin meselesinde iki devletli çözüm olmalı. IŞİD sonrası Suriye'de barış ve istikrar sağlanmalı. Suriye yol haritasında birlikte çalışmak isteriz. Türkiye ile AB ilişkilerine değindik. Erdoğan'a benim gözümde türkiye'nin AİHS çerçevesinde kalmasının benim için çok önemli olduğunu hatırlattım. Türkiye'nin AİHS'e bağlı kalması gerekliliğine değindim. Türkiye-AB diyaloğu daha sakin olarak devam etmeli. Türkiye Avrupa Konseyi kapsamında kalmalı. Kendiliğinden yeni başlıkların açılması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Türkiye'nin içinde olduğu zorlukların bilincindeyim.