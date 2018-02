Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde

“Avuçlarını yaladılar” Elinde zeytin dalı ile kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden “Gazi mekan” olarak bahsederken, “Birilerinin ‘burası niye yapıldı, niçin yapıldı’ dedikleri şu milletin evinin sizlerle beraber niçin yapıldığı ortada. Buralarla ilgili yargıya gittiklerini biliyorsunuz. Gittiler, avuçlarını yaladılar. Yapılan yanlış bir şey yoktu, her şey bu millet için, her şey bu vatan için, bu ülke içindi, dolayısıyla hak yerini buldu” dedi. 15 Temmuz ihanet gecesinde çiftçilerin en ön safta hainlere karşı mücadele ettiklerini kaydeden Erdoğan, “Kimi bir yıllık hasadını, kimi traktörünü, kimi canını, kimi de canından aziz bildiği evladını feda etti. Bir dönem kılık kıyafetinden dolayı Kızılay’a alınmayanlar 15 Temmuz gecesi Kızılay’da demokrasi destanı yazdı. ‘Benim oyum ile dağdaki çobanın oyu bir mi’ diye soran kibir abidelerine büyük bir ders verdiniz. Sizler lafa gelince ‘tankın üzerine ilk ben çıkacağım’ diyen, ancak tankları görünce ilk kaçan korkaklara da cesaret ne demek onu öğrettiniz” diye konuştu.

“300 başa kadar damızlık koyunu ve yemini temin ediyoruz”

Rekabetin en yoğun olduğu sektörlerin başında tarımın geldiğini kaydeden Erdoğan, “Tarım ve hayvancılık alanında yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını düşündüğüm bir projeyi bugün hayata geçiriyoruz. Ülkemizde hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek, damızlık koyun ve sığır sayısını artırmak ve kırmızı et ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlanmak üzere bugün önemli bir adım atıyoruz. Bu proje ile talep eden tarım kredi kooperatifleri üyesi yetiştiricilerimize TİGEM aracılığı ile Ziraat Bankasından kredi kullandırılarak 300 başa kadar damızlık koyunu ve yemini temin ediyoruz. Üreticinin bakım, hizmet bedeli ve sigortasını avans olarak ödüyor, doğacak kuzulara da alım garantisi veriyoruz. Bunlara evlatlarınız gibi bakacaksınız. Yetiştiriciye verilen avansları da üreticilerden alınacak kuzuların bedelinden mahsup edeceğiz. Sığır yetiştiriciliğini geliştirmek, damızlık sığır sayısını artırmak ve kırmızı et ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak üzere Ziraat Bankası kanalı ile yetiştiricilerimize hayvan ve yem temini için yüzde 10 sübvansiyonlu kredi sağlıyoruz. Tarım kredi kooperatifleri aracılığı ile damızlık düve ve bu düvelerin koyunlarda olduğu gibi veterinerlik, aşı ve küpe hizmetlerini bedelsiz karşılıyoruz. Ayrıca TARSİM sigortasının yetiştiriciye düşen kısmını devletin ödemişini sağlıyor, yetiştiricimizi sosyal güvence kapsamına alıyoruz. Yetiştiricimiz kredi borcunu ilk 2 yılı geri ödemesiz, bak bu kıyağı da unutmayın, 7 yılda bankaya ödüyor. Böylece hem başlangıçta imkan sağlayarak hem de üretime alım garantisi vererek hayvancılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Her köy bir işletme mantığı ile bitki üretimini de farklı bir vizyon kazandırıyoruz. Tarım kredi kooperatifleri aracılığı ile üreticilerimizin girdi teminlerini kolaylaştırıyor, elde ettikleri ürünlere yine alım garantisi veriyoruz. Bakanlık ve çiftçinin üretimin her aşamasında birlikte hareket ettiği bir sistemi hayata geçiriyoruz. Girdi temini ile çiftçilerimizin ekim sezonu öncesindeki finans problemini çözüyor, aracılara olan bağımlılığı azaltıyoruz. Bizim en önemli geleneklerimizden olan imece sistemini geliştireceğiz. Tüm bu yeni hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.