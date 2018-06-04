HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı 

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 17:46 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Günümüzde küresel ısınma, kuraklık, susuzluk, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması ve bazı canlı türlerinin yok olması gibi ciddi çevre sorunları, tüm dünyanın müşterek meselesidir.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Günümüzde küresel ısınma, kuraklık, susuzluk, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması ve bazı canlı türlerinin yok olması gibi ciddi çevre sorunları, tüm dünyanın müşterek meselesidir. İnsanlığın geleceğini tehdit eden bu sorunların çözümü, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesini de zorunlu kılmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma politikaları belirlenirken, tabiat varlıklarının korunması, planlı şehirleşme, ağaçlandırma seferberlikleri ve çevre kirliliğinin önüne geçecek projelerin dikkate alınması büyük önem taşımaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladıkları mesaj şu şekilde: "Günümüzde küresel ısınma, kuraklık, susuzluk, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması ve bazı canlı türlerinin yok olması gibi ciddi çevre sorunları, tüm dünyanın müşterek meselesidir. İnsanlığın geleceğini tehdit eden bu sorunların çözümü, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesini de zorunlu kılmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma politikaları belirlenirken, tabiat varlıklarının korunması, planlı şehirleşme, ağaçlandırma seferberlikleri ve çevre kirliliğinin önüne geçecek projelerin dikkate alınması büyük önem taşımaktadır. Çevre sorunları konusunda yürütülen çalışmaların takipçisi olan ülkemiz, uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki sorumluluklarının da bilinciyle, ekonomi, şehirleşme, enerji ve daha bir çok alanda çevrenin korunmasını ön plana çıkaran politikalar yürütmektedir. Gelecekte açlık ve yoksulluk oranlarının en aza indirilebilmesi, gelecek nesillerin daha yeşil bir dünyada barış ve huzur içinde yaşayabilmesi, bugünden atılacak tüm canlıların ortak serveti olan tabiat varlıklarının korunmasına yönelik, çevreye duyarlı adımlarla mümkün olacaktır. Biyolojik çeşitliliğin korunduğu, doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla yönetildiği, çevreyle dost, planlı kentleşmenin esas alındığı ve çevre kirliliğinin önlendiği bir gelecek için öncelikle çevre konusundaki hassasiyetin ve bilincin artırılması gerekmektedir. Tabiat varlıklarımızı ve şehirlerimizin doğal dokusunu korumak, çevreye duyarlılığı artırmak için, sivil toplum örgütleri, basın-yayın organları, eğitim kurumları ve vatandaşlarımızın işbirliği büyük önem taşımaktadır. Dünya Çevre Günü'nün çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum."

PARTNERTakipçisi gittikçe artan dünyanın en kaslı kedisi: BuffTakipçisi gittikçe artan dünyanın en kaslı kedisi: Buff
AK Parti'den adaylara 'seçim kılavuzu'AK Parti'den adaylara 'seçim kılavuzu'
Erdoğan, Beştepe'de Belediye Başkan vekillerini kabul ettiErdoğan, Beştepe'de Belediye Başkan vekillerini kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deniz Baykal GATA'ya sevk edildi! Baykal'ın son sağlık durumu

Deniz Baykal GATA'ya sevk edildi! Baykal'ın son sağlık durumu

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı girişimi

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı girişimi

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.