Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya adalet çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin milyonlarca sığınmacıya sunduğu hizmetlere destek vermeyenler terör örgütlerine milyarlarca doları cömertçe akıtıyorsa bu durum ağaçların değil, dikenlerin sulandığı anlamına gelir. Bu düzenin adı adalet değil, zulüm düzenidir” dedi.

Anayasa Mahkemesi 56. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’ne katılan misafirlerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde akşam yemeğinde bir araya gelen cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, “Bugün bizlere düşen görev, dünyanın, ülkelerimizin ve toplumlarımızın eski karanlık günlerine dönmesini beklemeden insanlığın adalet talebine kulak vermektir” ifadelerine yer verdi.

“Bir yerde adalete olan özlem çok fazla ifade ediliyorsa orada zulüm vardır demektir”

“Biz ‘adalet mülkün temelidir’ diyerek devletin odağına adaleti yerleştiren bir medeniyetin mensuplarıyız ifadesini kullanan Erdoğan, ecdadın bununla da kalmayarak, “insanı yaşat ki, devlet yaşasın” diyerek devletin görevini tarif ettiğini kaydetti. Erdoğan, “Dünyadaki önemli filozofların, devlet adamlarının çoğu adaletle ilgili görüşlerini ifade etmişlerdir. Ama bunların pek azı Mevlana Hazretlerinin adalet tanımı sevilesine ulaşabilir. Mevlana Hazretleri hayatın farklı alanlarındaki bakışına uygun şekilde birden fazla adalet tanımı yapmıştır. Mesela Mevlana Hazretleri hukuku ‘adalet denizinden bir katre’ olarak görür. Bununla birlikte ne kadar küçük olursa olsun denizin letafetinin bu damladan belli olacağını söyler. Yine Mevlana Hazretlerinin siz hakimlerle ilgili ilginç ve çarpıcı tanımlamaları vardır. Hakimleri tanrının ölçüsü ve terazisi olarak gören, düşmanlıkları ve uyuşmazlıkları kesen bir makas olarak tarif eden Hazreti Mevlana’nın adalet kavramı ile ilgili tanımlamaları da çok önemlidir. Mevlana’ya göre adalet, ayakkabının ayakta, külahın başta olmasıdır. Şayet bunların yeri değişirse adalet bozulur. Veya adalet suyu ağaca, zulüm ise dikene vermektir. Mevlana hakkı hak sahibine teslim olmak olan adaletin gönül huzuru, zulmün ise vicdan azabı getireceğini söyler. Buradaki asıl mesaj coğrafyamızın ve medeniyetimizin adalet konusundaki o geniş birikimidir. Bir yerde adalete olan özlem çok fazla ifade ediliyorsa orada zulüm vardır demektir” diye konuştu.