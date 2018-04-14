Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya ülkelerine çağrıda bulunarak, "Gelin kimyasalı ile konvansiyoneli ile kitle imha silahlarının her çeşidini ve mevcut silahların geleceğini masaya yatıralım. Suriye’de yaşanan son krizi yeni nükleer ve konvansiyonel silahlanma projelerine dev kaynaklar aktarmanın değil, bu imkanları tüm insanlar hayrına kullanmanın vesilesi haline getirelim" dedi.

Fatih Spor Kompleksi’nde düzenlenen AK Parti Fatih 6. Olağan İlçe Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hatay ziyaretine değinerek, "Bay Kemal bugün Hatay’a gidiyor herhalde. Hayırlı yolculuklar. Biz dalga geçmeyiz. Yeter ki gitsin. Takdir de ederiz. Yanına hangi sanatçıyı almış ona da bakmayız. Yeter ki gitsinler. Yeter ki teröristleri yanına almasın mesele bu. Adalet yürüyüşü, adalet kavramı çok güzel bir kavram ama adalet yürüyüşü yapayım derken yanına teröristleri alırsan onun adı adalet olmaz, atalet olur. Bunu birbirine karıştırmayacağız" diye konuştu.

"160 bin kişi şu ana kadar Suriye’ye döndü"

Türkiye’nin Suriye’de operasyon yaptığı bölgelere dönüşlerin başladığını vurgulayan Erdoğan, "Ülkemize sığınan milyonlarca Suriyeli ne rejim, ne PYD, ne DEAŞ’ın hakim olduğu yerlere dönmüyor. Ama Türkiye’nin hakim olduğu yerlere akın akın dönüşler başladı. 160 bin kişi şu ana kadar döndü. Allah’ın izni ile kısa zamanda onun daha fazlası Afrin’e dönecek göreceksiniz. Çünkü biz niçin gidiyoruz. Biz gittiğimiz yere adaleti götürüyoruz. Biz gittiğimiz yere suhuleti getiriyoruz. Biz gittiğimiz yere barışı götürüyoruz, farkımız bu. Bu tek başına Suriye’deki gerçek durumu anlatmaya yeterli" şeklinde konuştu. "Makron, Putin ve Amerika ile görüşmelerimizi yapacağız"

İngiltere Başbakanı Theresa May ile yaptığı telefon görüşmesini anlatan Erdoğan, "Güzel bir görüşme oldu. Atılan adımın içeriğini kendileri ile görüştüm. Tabii Rusya ve Amerika arasındaki sıkıntının da biran önce çözüme kavuşmasında fayda olduğunu kendisi ile işledim. Biraz sonra sayın Makron ile görüşeceğim. Bu arada arkadaşlarım sayın Putin ile irtibat halindeler. Onunla ve Amerika ile görüşmelerimiz yapacağız. Bu bölgede yükümüz çok ağır. 911 kilometre bizim sınırımız var. Burada akrabalıklar var. Bu bağlar var. Sorumluluğumuz fazla. Bunu bir an önce aşmamız gerekiyor. Birileri gibi eli kolu bağlı duramayız. Ne yapacağımızın planını programını çok iyi yapmalıyız. Biz kendimiz ve Suriyeli kardeşlerimizin için doğru bildiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Ne rejimin zulmüne rıza göstereceğiz, ne de PYD ve DEAŞ terör örgütlerine göz açtıracağız" ifadelerini kullandı.