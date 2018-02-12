Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan esnafa çat kapı ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İskitler’de sanayi esnafını çat kapı ziyaret ederek sohbet etti.

İskitler’de sanayi esnafını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayi esnafının yoğun ilgisini gördü. Bir esnafın işyerinde oturan Erdoğan’ı gören vatandaşlar, Erdoğan’ı görebilmek için birbirleri ile yarıştı. Esnaflarla sohbet eden Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın eşlik etti.