Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tepki (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Geçen hafta Macron’un kendisiyle görüştüm. Baktım garip garip şeyler söylüyor. Garip garip şeyler söyleyince de kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım. Çünkü, bizim silahlı kuvvetlerimizi, bizi kalkıp da asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 800’e ulaştığını kaydetti. Afrin’de, Raco ve Cinderes gibi önemli tahkimat noktalarının ardından Afrin şehir merkezinin de ele geçirilmesiyle operasyonun amaçlarına büyük ölçüde ulaşıldığını söyleyen Erdoğan, “Şimdi, Tel Rıfat başta olmak üzere çevredeki diğer bölgelerin kontrolünü sağlamak üzere harekata devam ediyoruz. Bu arada, Menbiç’te dahil olmak üzere Suriye’nin diğer bölgelerindeki terörist unsurlara yönelik planlamalarımız da sürüyor. Aynı şekilde İdlib’i güvenli hale getirmeye yönelik faaliyetlere verdiğimiz katkıyı da devam ettiriyoruz. Şu ana kadar 12 gözlem noktasından 7’si bizim kontrolümüzde. Bununla sınır bölgelerini bu 12 gözlem noktasıyla kontrole alıyoruz. Şimdi 7’si tamamıyla bizim kontrolümüzde ve oralardan sınır bölgelerini kontrol ediyoruz. Diğerlerini de çok yakında faaliyete geçireceğiz. Böylece Doğu Guta, Halep, Rakka benzeri facialardan birinin de İdlib’te yaşanmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Menbiç’te geçmişte bize verilen çok açık sözler, taahhütler, beyanlar var. Biz oralardan hareketle bu konuşmaları, bu görüşmeleri yapıyoruz. Sıradan duyduğumuz laflarla hareket etmiyoruz” diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sayın Obama’dan tutun bugüne kadar, Sayın Obama’nın bizzat bana verdiği söz var. Neydi o söz; YPG’yi, PYD’yi biz Fırat’ın doğusuna göndereceğiz ve buraya da Menbiç’in kendi halkını alacağız. Kim onlar? Araplar. Oralarda yüzde 90 Arap dostlarımız yaşıyor. YPG’nin, PYD’nin orada yeri yok. Ama bunlar tam aksine onları doldurarak oranın yerli halkını Menbiç’ten çıkarttılar. Biz diyoruz ki; bunu tekrar geri döndürün. Aynı şeyi Tillerson’a da söyledim. Onun teklifi daha farklıydı. Kuzey sizde, güney bizde olsun. Bende dedim ki niye sizde, bizde olsun. Buranın sahipleri belli. Araplar. Tamamen onlara bırakılsın, teslim edelim. Biz belli bir süre burada bir güvenlik oluşturalım. Bunu birlikte yapalım, ondan sonra biz çekilelim, sistemi oluşturalım, burayı gerçek sahiplerine bırakalım dedim. Ona da sessiz kaldı ve o şekilde yol devam ediyor. Her şeye rağmen gecikmeyle de olsa biz bunların yerine getirilmesini bekliyoruz.”

Ayn el Arap, Tel Abyad, Resulayn, Haseke gibi Irak sınırına doğru olan bölgelerin de terörden temizlenmesi için gerekli hazırlıklara başlandığını belirten Erdoğan, “Buralar bizim için her an bir tehdit unsurudur. Sınırlarımızda bu unsurların bulunmasına tahammül edemeyiz. Bakarsınız, bugün değil yarın bakarsınız her an bunlar taciz atışlarına başlayabilirler. Bunlara fırsat veremeyiz. Elbette müttefikimiz olan ülkelerin askerlerine zarar vermek gibi bir niyetimiz yok. Buralarda teröristlerin ellerini kollarını sallayarak dolaşmalarına müsaade edemeyiz. Tespit ettiğimiz her teröristi etkisiz hale getirmek bizim milletimize karşı bir sorumluluğumuzdur. A’dan Z’ye hükümetimiz, silahlı kuvvetleriyle, güvenlik güçleriyle bunu yapmak zorundadır. Yapmazsak bunu milletimize anlatamayız. Aynı şekilde Irak’ta da bölücü terör örgütünü üstlendiği yerlerden çıkartmak ve faaliyetlerini tamamen sona erdirme kararlılığındayız” açıklamasını yaptı.