Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti dönüşü, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

PKK ve YPG'ye karşı mücadeleye değinen Erdoğan, "Biz vurduk mu oturturuz. Ne PKK bir şey yapabilir, ne YPG. Hadi güçleri yetiyorsa, terör koridoru meselesinde yürüsünler. O terör koridoru olarak düşündükleri yeri de onlara mezar ederiz" dedi.

ABD'deki Hakan Atilla davasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Bu süreç tamamen siyasidir, adli ve hukuki değildir. Kimin eli kimin cebinde belli değildir" dedi.

"GEREKİRSE ABD'YE KARŞI DAVA AÇARIZ"

Erdoğan, Washington yönetiminin Fethullah Gülen'e karşı adım atmamasını da eleştirerek, "Pensilvanya’nın arkasında ABD var. FETÖ’nün elebaşını ABD’de besleyip ona 400 dönümlük araziyi tahsis eden ABD. Ne yazık ki attıkları tek bir adım yok ama biz kovalayacağız.Hakan Atilla davasıyla ilgili olarak da gerekirse biz ABD’ye karşı dava açarız; zira şu anda Halk Bankası’nın dava açma yetkisi var. Bu bankamızın uluslararası düzeyde ismi kirletiliyor." diye konuştu.