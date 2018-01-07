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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar

POLİTİKA HABERLERİ | 07.01.2018 05:38 | Son Güncelleme 8 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin YPG'ye verdiği desteği bir kez daha eleştirdi. Erdoğan, "Lafa gelince terör örgütünün karşısındayız diyorlar, sonra terör örgütü YPG'yi yanlarına alıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti dönüşü, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

PKK ve YPG'ye karşı mücadeleye değinen Erdoğan, "Biz vurduk mu oturturuz. Ne PKK bir şey yapabilir, ne YPG. Hadi güçleri yetiyorsa, terör koridoru meselesinde yürüsünler. O terör koridoru olarak düşündükleri yeri de onlara mezar ederiz" dedi.

ABD'deki Hakan Atilla davasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Bu süreç tamamen siyasidir, adli ve hukuki değildir. Kimin eli kimin cebinde belli değildir" dedi.

"GEREKİRSE ABD'YE KARŞI DAVA AÇARIZ"

Erdoğan, Washington yönetiminin Fethullah Gülen'e karşı adım atmamasını da eleştirerek, "Pensilvanya’nın arkasında ABD var. FETÖ’nün elebaşını ABD’de besleyip ona 400 dönümlük araziyi tahsis eden ABD. Ne yazık ki attıkları tek bir adım yok ama biz kovalayacağız.Hakan Atilla davasıyla ilgili olarak da gerekirse biz ABD’ye karşı dava açarız; zira şu anda Halk Bankası’nın dava açma yetkisi var. Bu bankamızın uluslararası düzeyde ismi kirletiliyor." diye konuştu.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Atilla davası ile ilgili flaş açıklama

Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda ise sıcak mesajlar verdi. Erdoğan, "2018'in yumuşama yılı olmasını temenni ediyorum. Siyasette düşmanlığı kalıcı kılmak ülke halklarına hiçbir zaman kazandırmaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!

"BUNLARIN DEVAMI VAR"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'a sahip çıkmasını da eleştiren Cumhurbaşkanı, "Beşiktaş’taki olaya yaklaşım tarzının hiç affedilir bir yanı yok, bunların çok daha açık bir biçimde ortaya çıktığını göreceğiz.Bunların daha devamı var." dedi.

(NTV)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazinedar'a telefon
Erdoğan'dan Beşiktaş Belediyesi açıklaması: Demek ki su kaçağı var
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Okuyucu Yorumları 94 yorum
Gerçek gazetecilik mesleğini icra eden Fransız gazetecinin bir sorusu karşısında çok sinirlendiniz sayın cumhurbaşkanım. Onun acısını kendini gazeteci zanneden menfaatleri için sizin yanınıza olanlara yine mangalda kül bırakmayacak demeçler vermişsiniz. Sorular belli ona göre cevaplar da hazırlanmış danışmanlar tarafından sıkıntı yok. Danışmanın size kartona yazmasına da gerek yok. 82 Kerkük, 83 Musul diyordunuz sahi ne oldu sayın cumhurbaşkanım. Adalarımızı işgal eden Yunanistana karşı neden Eyyy Yunanistan adaları derhal boşalt demiyorsunuz?Gittiğiniz her yerden et ve uçak alııp geliyorsunuz
@Omesa ya siz ne siniz ermenimi yahudimi bu kadar ülkesine ve ülkesinin vatandaşına düşman insanlar olamaz sen TÜRK olamazsın olamazsın olamazsın .
@Omesa Mit tırları olayının asıl niyetini gazetecinin sorduğu soruyla anlamış olmanız gerekirdi. Evet gerçekten bir komploymuş, evet gerçekten amaç Türkiye'yi köşeye sıkıştırma operasyonuymuş, evet tıpkı aynı iftiralarla katar'a da yaptırımlar uygulamaya çalışmışlardı, evet bu organizasyonun içinde bulunanlar gerçekten vatana ihanet etmişler demeniz gerekirken Ülkenin bilinçli olarak aleyhine soru soran birini omzuna almadığın kalmış.
@Omesa çok güzel bir tesbit
o fransız gazeteci senin anladın sen ????????
@Omesa işide silah gönderende abd pkk ya silah verende abd o sorunun cevabı çok net ve açık TC teröristlere destek vermezmusul kelkuk halep misaki milli sınırlarıdır önce bir bunu öğren ankara anlaşmasını bir öğren sonra kinini dökersin adalar konusuda ismetin adaları verdiği ve adalar konusunda anlaşılmayan yerler var deniz mili diye 6 mil 12 mil o ismet zamanında yapmadı 90 senedir yapmadınız şimdi bu hükümetimi suçlayacaksınız ve onuda biz çözeceğiz Takozluk yapmayın yeter
@gokler789 sana katılıyorum bu omesa kim bilmem ama vatanını seven böyle yazamaz yazdıkları aynı israil amerika föte ve meşhur chp nin ağzından yazıyor bunlar alışmış cıvık cıvık konuşmaya turkıye dusmanı bunlar iç mihraklar
@kaya_kaan_1983 olay türkiyeyi sıkıştırma değil sadece bu ülkede kanunlara aykırı ve gizlice yapılan olayları ortaya çıkarmaktır.Bu hükumet kendini adı gibi ak görüyor ama gerçekler öyle değil.Elbet yaptıkları yolsuzluklar,hatalar,devleti zarara uğratmalar,kanunsuzluklar bir gün ortaya çıkacak ve onlarda yargılanacak.Olay kürsüye çıkıp eyyyy demek le bitmez.Yiyorsa ambargo koy koyabiliyorsan.Dünya 5 ten büyük doğrudur ama o beş bu dünyanın her bakımdan devi olduğu için onlar ne derse o oluyor.Bir şeyler yapmak için önce her bakımdan güçlü olacaksın.Mali,maddi,savunma,üretim vs...
@gokler789 Hırsızın, hak yiyenin yanında olan Allah'ın karşısına nasıl çıkacak merak ediyorum...Bunun hesabını nasıl vereceksin? Bir kere olsun tecavüze uğrayan çocuklar hakkında konuştu mu? Bir kere olsun kocaları tarafından öldürülen kadınlar hakkında konuştu mu? Bir kere olsun tecavüze uğrayan kadınlar hakkında bilgi verdi mi? Yunanistan tarafından işgal edilen adalarımıza niye sahip çıkmıyor? Hangimiz acaba ermeni ya da yahudi? Bi düşün bakalım?
sendemi fetocusun sende onun ve onun gibi konusanlarin agziyla konusmussun su kuytuk aciniz bi bitsin napdaydi sussamiydi el pence divanmi dursaydi bulent ecevit gibi sol zihniyet ancak siyonizme boyun egmistir ve ulkeyi batakliga goturmuslerdir artik kimse koyun degil herkes herseyi goruyove o 18 adayi ismet inonu lozanda teslim etmistir ismet inonu kim chp madem oyle nasil verdiniz gidin oyle alin toplanin buyun chp liler gidin fetedin adalari size iktidar felan verilmez mazallah 18 adayi alicaz derken turkiyeyide verip gelirsiniz size iktidar degil bu millet size koyununu bile teslim etmez.
ooo yavaş ol sert çocuk easy boy yeah baby
Senden hicbir cacik olmaz rolun bitti artik senin lafla peynir gemisi yurumez
@ykarakas_1992 seninde mi üstünü çizdi kestaneni yüzde 11 büyüyen T Cbahsediyoruz harbi takozsunuz tipik chp li
@ykarakas_1992 sen insan olsan turkıyenın cumhurbaşkanına boyle yazmaya cesaretin olamaz seenden olsa olsa cacıklık hıyar olur bir kere eğer tayyip erdoğan olmasaydı şu an kimin uşağın olacağın belli olurdu aynı amerika israil föte ve chp li gibi konuşuyorsun vatanının sevsen bu yorumu yazmaya elin varmaz
@ardaank yüzde 11 mi ülen akkoyun sen maltadamı yaşıyon
@ardaank Yürü lan adi yalaka % 11 büyüdünde vatandaş neden gittikçe fakirleşiyor.
@ardaank allahım bu kullarını hiçmi gözetmedin akıl dagıtırken
KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE BELLİ DEYİL DİYORSUN BAKANIN KOLUNDAKİ 1,5 TRİLYONLUK SAATİ GÖRMÜYORMUSUN
beşiktaş belediyesi, şişli belediyesi kepçeyle götürmüş. sen kol saatine takılıp gitmişsin
@yelke_n sizin gibi TC yaşayıp halen begenmeyenlerin sonları nasıl olmuş göreceksiniz tarihine bak ermenistanın haline hazırlığını yap şimdiden doğru ermenistana
@ayhan_1979_vmabo adam 10 bin soruşturma geçirdim akp bişey bulamadı deyyor.
EE BİZDE HABUR SINIR KAPISINI AÇTIK :)
Nedense tanıdık tek bir sima yok gazeteciler arasında. Ya biz eskidik ya da yeni gazeteciler çoğaldı, memlekette.
@mehmetkamilbal almanya ya kaçtı seninki haberin yokmu ? :)
Ciddiye alan var mı?
ÖYLE LAFLA SÖZLE OLMUYOR.HALK ARTIK YUTMUYOR.AÇSANA ABD YE DAVAYI.HADİ AÇ BAKALIM NEREDE VE NASIL AÇACAKSIN?İCRAATA GEÇ BİRAZ.HEP LAF YAPARIZ EDERİZ EDEBİYATI.AMA ÖNCE İNCİRLİK ÜSSÜNÜ KAPAT.ONU BİLE YAPAMIYORSUN.
GİDİŞAT İYİ DEĞİL EYYY REİZZZ
O zaman ABD İnçirlikde niye duruyor.
Ahh kahpe amerika. Ne istediyse veren amerika. Bunları besleyen, büyüten bu günlere getiren amerika. Seninde sonunu göreceğiz inşallah birgün amerika.
Yaw he he bla bla bla
Bu tip kabadayı konuşmaları bize yakışmıyor. Yada arkasında duracaksın. Kimi vurdunda otutturdun bugüne kadar. Sen dış politikadan ziyade içerideki işlere bak. Madem vuracan Yunanistandaki adaları alalım. Boş laflar artık ben inanmıyorum. İktidar Dış politikada bugüne kadar neyi kopardı. BOŞ....
boşluk bulmuşun atıyosun sokaga yanlız cıkamıyosun genede bol keseden atıyosun
Bu sayın CB ...daha başımıza işler açacak.Siysai diplomatik nezakketten kültürden uzak,Başbakaı,Dışişleri bakanının deneyimli bürokratları devre dışı bırakıp lisans diploması olmay ki zaten yok mahalle ağzıyla ...başımıza işler açacak
@cengiz_caner_1959 Kardeş sen önce bir yazmasını öğren sonra eleştirini yaparsın Erdoğan a okumamış cahil diyorsun da Devlet Başkanı olabilmek için ilk okul mezunu olmanın yeterli olduğu bilmiyorsun
@husssseyinozcan_2018 asıl cahil sensin.cumhurbaşkanı olabilmek için en az 4 yıllık üniversite mezunu olmak gerekiyor.
@cengiz_caner_1959 ah be güzel kardeşim sizin sorununuz da her duyduğunuza inanmanız millet vekili olmak için ilkokul mezunu olmak maalesef yeterli,yoksa cbaşkanı olmak için lisans diploması olması şart ha bu arada o dediğin devlet başkanlığınada 2019 da resmen ve kanunen geçilecek kapiş
:)
yorumlara bakıyorum çoğu beyinsiz akıl yoksunu yok sizin devriniz bitti yok gerçek gazeteci kalmadı yok haburu açtık deyip boş konuşan haburu açmakmı büyük yanlış yoksa pkk nın siyasi koluyla ittifak yapmakmı yada ülkenin nekadar terör örgütü varsa onların yanında yer almakmı teröristlerin cenazelerine katılmakmı bunun gibi daha neler
benzin solar euro gida fiyatlari Aldi basini gitti her sey guzel hos biz Hala borcluyuz Reis biraz da vatandasa donsen
Basiret,maharet,dirayet ve netice almasını bilen ,siyasetçi lafı değil bu sözler.TRİBÜNLERE OYNAYIP,PERDE ARKASINA DAHİ BIRAKMADAN İKİLİ OYNAYAN,MİLLETİNE SEVGİSİ OLMAYAN SİYASETÇİ AĞIZI BUNLAR. MİLLETİNİ SEVEN-BASİRET-DİRAYET-MAHARET sahibi siyasetçi şunları yaparmı; 1-M.MARMARA şehitlerini katillere satarmı 2-İSRAİL'i OECD ye aldırırmı,İSRAİL ile stratejik işbirliğinde ülke aleyhine iş yaparmı. 3-SURİYE ile başta sınır tellerini kaldıranların,ailece samimi, yatlarda,sraylarda oturup-kalkanların,ortak kabine toplayanlar SURİYE için 'ŞAM'DA CUMA NAMAZI KILACAĞIZ,diyerek komşusuna kötülük yapma
Bırak laf ebeliği yapmayı da yiyorsa Almanya ya yaptığın gibi ABD yi de incirlikten çıkart hadi görelim pehlivanı ?
HEP KAVGA HEP SAVAŞ AĞZI BİZİ BİTİRİR LÜTFEN TAVSİYELERİNİZDEKİ LİDER OLUNUZ BARIŞÇI UZLAŞTIRMACI SEVECEN BU DİLLER BİZE ZARAR VERİYOR HİÇ İNANDIRICI DEĞİLSİNİZ
KOYUNLARINA SESLENİYOR
40 taklada atsanız da reis yine başkan
@halitxyol senin gibi ilerizekalı maalesef bol oldugundan korkma reisiniz senide benide öpmeye devam edecektir rahat ol
@halitxyol 1603 TL + agi ile geçinmeye çalışan biri değilsin 1603 iyi zam yaptı diyen aktrolar var
@halitxyol AKP genel baskanidir kendisi...
nenni koyunum kuzum nenni...
Vize krizinde Abd ye neleri vaadettiniz siz önce onları açıklayın halka ????
Yav he he..Hep giderle kandırdın insanları ama yapılan giderlerden sonra ne diller dökülüyo özür için kimbilir ?
arıııı vız vız vız arııı vız vız vız.
herşey bir yana kırmızı çizgi kırmızı çizgi diye diye tüm güney sınır elden gitti ypg yerleşti iyice ....ne oldu kırmız çizler yoksa bu laflar sadece milleten destek almak içinmiydi...neden ypg-pyd ye müdahale yok çocuklarımız var yarın askere gidecek o 4-5 bin tır silah onlara doğrulacak malum siyasilerin çocukları nedense doğuda askerlik hiç yapmıyor....olan hep bize garibana ailelere ...." sonraki laf belli "geç kaldık ypg ye zamanında müdahale edemedik tüh ne yapalım " gibi bir bahane duymak istemiyoruz....
Karşısında sanki akp milletvekilleri var vurdumu oturtacak
mit tırları diyen hainler amerikanin uçakla indirdigi silahlara çıtçıkmıyor düşmanı dışarda arama
Dava açmaya yetkiniz varsa açın da görelim kim haklı kim haksız? Kim rüşvet yemiş kim yememiş? Kim vergi kaçırmış kim kaçırmamış?
@emre_ermis_1990 dava rüşvetlemi ilgili ambargoyla mı?
bu mynet in haberleri hep devlet karşıtı üyelerinin %80 ide öyle ve ben şimdi bu yoruma en az 900 beğenmedim oy bekliyorum kendimi 9 köyden kovulmuş hissetmek için
@cansu_zeki_1989 yorumuna baktım oy vermeye degmez rahat ol seni kimse kaale almayacaktır
@cansu_zeki_1989 Katılıyorum
TC Cumhurbaşkanına laf soktugunu sanan siyasetten zerre fikri olmayan kör chp zihniyetler fetöcüler toplanmış yorum yapıyor biz yorum yapıncada yayınlamayan mynet admini bakın biz daha son sözümüzü söylemedik dünyaya! emin olun o gün geldiğinde söyleyeceğiz ermenistanın haline düşüp vatan bayrak bilmeyenler tecrit olanların hainlerin ne olduğunu görenler duyanlar tarih kitabına baksın Biz Halkız daha son sözümüzü söylemedik her fırsatta abd mandalığına alman mandalığına soyunanlar devletiniz orada bizim devletimiz burası sizede yedirtmeyiz kendini abd davadan beklentisi içinde olanlara duyun
@ardaank Bir tane AKEPE li çıkıp diyemiyor ki AKEPE belediyelerini de tüm partilerin içinde olduğu bir komisyon denetlesin. Ne kadar temiz olduğumuzu görün tek yolsuzluk olmadığını görün diye. Ama onlarda biliyor ki tarihin gördüğü en yolsuz en hırsız iktidarı ile karşı karsiyayiz. Ve biri pisliklerini sorduğu zaman belgeleri ile bakın biz temiziz işte ispatı diyerek cevap veremedikleri için hemen karşısındakini suçlayarak haklı olduklarını ispatlamaya çalışıyorlar. Tarihin gerçekleri ortaya çıkarma gibi bir huyu var unutmayın.
Yalancı ve riyakarsınız. Ne mal olduğunuzu burada yorum yapan, insan musfetteleride biliyor ama utanmadan yazabiliyorlar. Ülkede eğitim bitiyor, aptal şapşal adamlar üniversitelerde ders veriyor, bir tane dallama çıkmış evlenecektim ondan taciz ettim diyor şeriat yargılasın diyor. sizde halen bu zihniyeti savunup burada troll gibi davranıyorsunuz. siz adam olsanız akp ye yalamayıp yapmayıp, adam gibi gördüklerinizi yazardınız. sizden bi halt olmaz davarlar.
@soner_cayan_1978 lütfen gerçek davarlara ayıp oluyor.onlar bile iç güdüsel hangi ot yenir hangisi yenmez diye ayırt edebiliyor.tayyib kendini uçurumdan atsın,bunlarda arkasından atlamazsa namertim.
cumhurbaşkanımızın yanında ki gazateciler seçme gazateci soru sorabilecek bi gazateci gerçekten yok onlar cumhurbaşkanı ile gezmeye giden kendi medyası soruları bile danışmanlar hazırlıyordur . Ben siyaset yapan cumhurbaşkanı istemiyorum cumhurbaşkanı tüm ülkeyi sahiplenmesi gerekir. muhalefet olanları içeri atıp muhalefet partilerini hedef alıp şehir şehir gezen bir cumhurbaşkanı ülkemize yakışmıyor. Cumhurbaşkanı dediğin sakin soğukkanlı kuracağı cümleyi düşünen türküye cumhuriyeti menfaatlerinden başka bir düşüncesi olmayan birini istiyorum.
tek duam dudurkı benım gıbı yazamayan yorum yapmayan nıce akıllı insanın olması ve 2019 da bunu göstermesi maf ettın ulkeyı ey ey dıye dıye dost brakmadın gaza getrdın aklı basmayan 18 li bebeleri adamlar kafamıza cuval gecrdı kurtlar vadisi irakla gazımızı aldık :D adamlar gemıleri vurdu pardon dedı yahu sen oyuncusun senın vıkıpedidan tut her vıdeona baktım ınceledım bır dediğin su öbur dediğin bu neden halkı kandırıosun? amacın ne senden korkuyorummm.!!!
Siyasetçilerde buradan söylemiye gelince söylüyo Eeeeeeeeeeyyyyyy Cumhurbaşkanım Peki siz amerikaya gerçekte ne dediniz
Abd istese seni 1 dk tutmaz o koltukta bırakın bu büyüğüz işlerini vaadettikleriniz ne Abd ye???
abd ye dava açağımıza türkiyedi ki üslerini kapattıralım sınırımızda teröristlere destek verdiği için oradan gitmeleri için elimizden geleni yapalım. dava açıp kimi kime şikayet edecen.
Alışılagelmiş sorular alışılagelmiş cevaplar milleti uyut mayın sayın reisi cumhur ne tarım kaldı ne hayvancılık milletin cebinde ki son TL yi zamlar la geriye aldınız rüşvetçi bakanları bürokratları yanınızda tutmaya devam ediyorsunuz eğitim desen ona keza emekli ölene kadar çalışmaya mahkûm ediliyor icraat var mı bunlar için bir çözüm var mı?
lafı bırak icraat yap incirliği abd ye kapat
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