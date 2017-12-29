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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki üniversiteye rektör ataması 

POLİTİKA HABERLERİ | 29.12.2017 10:57 | Son Güncelleme 4 saat önce

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI basın merkezinden yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130'ncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'ncü maddeleri uyarınca, Mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kenan İnan'ı Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ı atadı" denildi.

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