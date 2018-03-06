HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kanun onayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2018 01:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7100 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”u onayladı.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 7100 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasanın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca onaylanarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7100 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”u onayladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 7100 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasanın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca onaylanarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar!Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar!
Erzurum'da PKK'ya darbe!Erzurum'da PKK'ya darbe!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı

Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? İşte adaya veda eden isim

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? İşte adaya veda eden isim

Erdoğan onayladı, 'Yardımcı Doçentlik' gitti, 'Doktor Öğretim Üyesi' kadrosu geldi

Erdoğan onayladı, 'Yardımcı Doçentlik' gitti, 'Doktor Öğretim Üyesi' kadrosu geldi

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!

Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!

'Seçim İttifakı' teklifinin 9 maddesi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

'Seçim İttifakı' teklifinin 9 maddesi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

Eski AB ve Devlet Bakanı Egemen Bağış gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi

Eski AB ve Devlet Bakanı Egemen Bağış gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi

Ak Parti İl Başkan Adayı İbrahim Ethem Taş

Ak Parti İl Başkan Adayı İbrahim Ethem Taş

AK Parti'den flaş Abdullah Gül yorumu: CHP söylentileri...

AK Parti'den flaş Abdullah Gül yorumu: CHP söylentileri...

CHP'li Köksal: Sentetik zehir olarak tabir edilen nişasta bazlı şeker tüketeceğiz

CHP'li Köksal: Sentetik zehir olarak tabir edilen nişasta bazlı şeker tüketeceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.