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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kanun onayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 01:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7093, 7094, 7095 ve 7096 sayılı kanunları onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 7093 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Kültür Merkezlerinin Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun", 7094 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun", 7095 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Afet ve Acil Durum Halinde Yardım Sevkiyatının ve Yardım Personeline Ait Eşyanın İthalat, İhracat ve Transitini Hızlandırmaya Yönelik Önlemlerin Alınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ve 7096 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"un Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasanın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca onaylanıp, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7093, 7094, 7095 ve 7096 sayılı kanunları onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 7093 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Kültür Merkezlerinin Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun", 7094 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun", 7095 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Afet ve Acil Durum Halinde Yardım Sevkiyatının ve Yardım Personeline Ait Eşyanın İthalat, İhracat ve Transitini Hızlandırmaya Yönelik Önlemlerin Alınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ve 7096 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"un Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasanın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca onaylanıp, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.

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