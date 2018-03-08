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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kanun onayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 00:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7097 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"u onayladı.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılın açıklamada, 7097 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”un Erdoğan tarafından Anayasanın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7097 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"u onayladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılın açıklamada, 7097 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”un Erdoğan tarafından Anayasanın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.

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