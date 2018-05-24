Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 7144 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "7144 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir" denildi.

