HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabekir ailesine taziye telefonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 14:12 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazım Karabekir'in kızı Hayat Karabekir Feyzioğlu'nun vefatı nedeniyle taziyede bulundu.

Gülseli KENARLI / İstanbul,(DHA)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazım Karabekir'in kızı Hayat Karabekir Feyzioğlu'nun vefatı nedeniyle taziyede bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre vefat haberinden derin üzüntü duyan Erdoğan, Feyzioğlu'nun kız kardeşi Timsal Karabekir Yıldıran'ı bugün telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 91 yaşında hayata veda eden Hayat hanıma Allah'tan rahmet, geride kalanlara, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilediği kaydedildi. Kazım Karabekir Paşa'nın 77 yaşındaki kızı Timsal hanımın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından ve ilgisinden dolayı şükranlarını ifade ettiği öğrenildi.

PARTNERÖğleden sonra 3'de seks yaparsanız...Öğleden sonra 3'de seks yaparsanız...
Bakan Zeybekci'den patates ithalatı açıklamasıBakan Zeybekci'den patates ithalatı açıklaması
Bozdağ: Vatandaş İnce'yi eler, sonunda Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerBozdağ: Vatandaş İnce'yi eler, sonunda Recep Tayyip Erdoğan'ı seçer
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.