Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na adaylık çağrısı

“Sizler Bağdat Caddesi’nde alkışlayanlardan oldunuz”

15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan Erdoğan, “Dün yalan yanlış her türlü ifadeleri kullananlara ben buradan gerçeği hatırlatmak istiyorum. 15 Temmuz gecesi saat 23.17, ana muhalefetin başındaki zat Atatürk Havalimanı’nda ve orada tankların başındakilerle görüşmeler yapılıyor, yapıldıktan sonra tanklar yolu açıyor ve ana muhalefetin başındaki Bay Kemal oradan Bakırköy’e kaçıyor. Bakırköy Belediye Başkanının evinde misafir ediliyor, orada kahvesini yudumlarken bir taraftan da gelişmeleri takip ediyor. Biz daha sonra Marmaris’ten Atatürk Havalimanı’na geliyoruz, benim gelişimin nasıl olduğunu, o havalimanına Enerji Bakanımız Berat Bey, eşim, kızım, torunlarımla beraber indiğimi, dün orada bir terbiyesiz vardı, nasıl olduğunu nereden biliyorsun? Olayı yaşayan benim, kalkıp burada, bizim İstanbul Emniyet Müdürü ile şöyle konuşmuşuz, oraya öyle inmişiz. İnsanda izan, ahlak denilen bir şey olur. 23.17’de sen genel başkanın ile birlikte oradasın, biz ise Marmaris’ten oraya uçağımızla geliyoruz ve o piste indiğimizde orada F-16’lar ve helikopterler hala uçuyor. İndikten sonra onbinler orada. Sen CHP’lileri kandırabilirsin ama o onbinleri kandıramazsın. O onbinler bu olayın en yakın şahidi, senin böyle bir derdin yok. Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten, hiçbir zaman siz kahramanca F-16’ların, tankların karşısına çıkanlardan olmadınız. Sizler Bağdat Caddesi’nde alkışlayanlardan oldunuz” şeklinde konuştu.

Partililerin yaptığı tezahüratlar nedeniyle sürekli konuşmasını kesmek zorunda kalan Erdoğan, partilileri uyararak bu konuların önemini belirtti. Erdoğan, “O gece 16 saat süren bu operasyonu biz bizzat havalimanında yönettik. Bay Kemal sen neredeydin o saatlerde? Sen Bakırköy’deydin, sen kahve yudumlarken Atatürk Havalimanı’nda bakan arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım ve tüm milli kahramanlarla beraber oradaydık. Ertesi gün Cuma, biz oradan ayrılmadık, operasyon bitene kadar biz orada dimdik durduk. Valimiz, 1. Ordu Komutanı, şuanda İkinci Başkan, o da orada. Orada kendisine ‘çık basın toplantısı yap’ dedim. Genelkurmayı vekaletin orada Ümit Paşa’ya verdim. Bay Kemal bunları biliyor musun? Vekaleten Genelkurmay Başkanlığını Ümit Paşa’ya vermek suretiyle süreci yönettim. Tabii dün baktın ki cumhurbaşkanı balkonda oturuyor, onun burada konuşma yetkisi yok, hakkı yok, oradan bol bol sallıyorsun, bir de edepsizce el-kol hareketi yapıyorsun. Ben bu el-kol hareketini yaptırmam ya, AK Parti Genel Başkanına belki yaparsın, ama bu ülkenin cumhurbaşkanına yapamazsın. Onun için haddini bileceksin. Ama bunlarda böyle bir şey yok, ahlak anlayışı yok. Dolayısıyla oradaki gelişmeler gerçekten bir felaketti. Milli iradenin tecelligahı olan çatının altında milletimizin iradesi ile seçilmiş cumhurbaşkanına, tüm ülkenin ve dünyanın gözü önünde hakaret etmeyi siyaset sanan bu zihniyet, kendi çirkefliği içinde boğulmaya mahkumdur. Önce Bay Kemal 15 tane adamını gönderdin sen, sözde İYİ Parti’ye. Bu 15 adamın senin sözde İYİ Parti’yi kabul etti mi, etmedi. Dün baktım ki, ben sözde İYİ Parti’nin koltuklarında senin bu 15 tane adamın yok, bunlar hala CHP koltuklarında oturuyor. Niye oraya gitmediler, demek ki gönderdiğin yeri beğenmediler. Demek ki, anlaşamadın. İkna edemedin. Bundan sonra her şey olabilir. Fakat bilenen bir şey var, sözde İYİ Parti, dün orada 3-4 kişi vardı, arka koltuklar boş, onlar CHP grubunun sıralarında. Böyle bir fırsat oldu ve o fırsatı böylece sözde İYİ Parti değerlendirmiş oldu. Şuanda çok garip bir senaryo var piyasada. Hafta sonuna kadar bu senaryo nasıl oynanacak göreceğiz. Biz bu konuda adımımızı atmışız, bir taraftan manifestomuzu hazırlıyoruz, bir taraftan seçim beyannamemizi hazırlıyor. Bir an önce bunlar açıklanacak. İlkini ayın 6’sında açıklayacağız, bu bizim manifestomuz olacak, ardından da aday tanıtım toplantımızda seçim beyannamemizi tüm milletimize açıklama imkanını bulacağız” ifadelerini kullandı.