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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: "Kendilerini dağıttılar kendilerini"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 15:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gecekondulara tapu verme sözü veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, "Nerede bunlar cebinde mi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gecekondulara tapu verme sözü veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, "Nerede bunlar cebinde mi. Neyi dağıtıyorsun. Bunlar hep böyle hayatları boyunca dağıttılar. Kendilerini dağıttılar kendilerini" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Maltepe 6. Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Kongre öncesinde dışarıda toplanan kalabalığı selamlayan Erdoğan, kısa bir konuşma yaptı.
Türkiye’de yapılan yatırımlara yönelik eleştirileri yanıtlayan Erdoğan, “Birileri diyor ki ‘biz yatırımları durduracağız’. Niyeymiş çünkü yatırımlar üretmiyormuş. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracatı olan Türkiye’nin 160 milyar dolar ihracatı var. Var ki üretim ihraç edebiliyorsun. Bugün savunma sanayiinde elhamdülillah kendimizi savunabilecek ürünlere sahibiz. Bunlar kolay kolay olmadı. İnsansız silahlı silahsız hava araçlarına kadar üretin bir Türkiye var. Bunlar ne işe yarıyor. Bugün Fırat Kalkanı harekatında, Afrin’de işte bunlarla beraber bu mücadeleyi kazandık. Şu an itibariyle Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 200’e yaklaştı. Bu teröristlerle mücadeleyi bunlarla yapıyoruz. Mehmedimiz bu imkanlarla birlikte güç buldu, kuvvet buldu. Hamdolsun bu zafere ulaştılar. Daha çok yapacağımız işler var” diye konuştu.
"Kendilerini dağıttılar kendilerini"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Erdoğan, “Bay Kemal çalış senin de olsun. Ama olmaz. Bay Kemal şimdi tapusuz yerlere tapu dağıtacakmış. Nerede bunlar cebinde mi. Neyi dağıtıyorsun. Bunlar hep böyle hayatları boyunca dağıttılar. Kendilerini dağıttılar kendilerini. Halkımıza verdikleri bir şey var mı yok. Yalanın bedeli yok. Bunlar akşam yalan sabah yalan” şeklinde konuştu.
"Sadece bay Kemal ’gelmem’ diyor, gelmezse gelmesin"
Vatandaşları Cumhurbaşkanlığı külliyesine davet eden Erdoğan, “Sadece bay Kemal ‘gelmem’ diyor. Gelmezse gelmesin ama size kapım açık. Çünkü orası cumhurun evi. Orası benim şahsi mülküm değil sizin. Milletin evine tabii ki millet gelecek. Biz de sizleri başımız gözümüz üstüne misafir edeceğiz. Arkadaşlarım orayı size gezdirecekler. Bu milletin iftihar edilecek nasıl bir yeri varmış görmüş olacaksınız” ifadelerini kullandı.
"Pensilvanyadaki sen de geleceksin"
Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelenin her alanda devam ettiğini vurgulayarak, “İnlerine gireceğiz dedim. Girdik mi. SIHA’larla IHA’larla girdik, F16larla girdik ve kuyruklarını bacaklarının arasına sokup kaçtılar. Nereye Suriye’ye kaçtılar. Fırat Kalkanı’nda yakaladık, Afrin’de yakaladık. Yerlerin altında gördünüz dimi hazırladıkları tünelleri. Oralarda vurduk. Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te vurduk. Vuracağız vurmaya devam edeceğiz. FETÖ de kaçtı dünyanın değişik ülkelerine. Kosova’da yakaladık 6 tanesini aldık geldik. Gabon’a gittiler. Şu ana kadar 80 tanesini yurt dışından aldık geldik. Pensilvanyadaki sen de geleceksin. İstediğin kadar sağa sola yalpalan. Biz bu vatanın vatansever evlatlarıyız. Biz ölürsek burada öleceğiz” açıklamalarında bulundu.
"15 Temmuz’da birileri güya dostluk adına ’Ben sizi Rodos’a götürebilirim’ dedi"
Erdoğan 15 Temmuz gecesi yaşananları da hatırlatarak şunları söyledi “15 Temmuz gecesi birileri güya dostluk adına ‘ben sizi buradan Rodos’a götürebilirim’ dedi. Dedik ki ‘Hayır. Bize bu topraklar ölmek yaraşır. Ben hemen uçağa geçelim nereye gideceğimiz ben söyleyeceğim’ dedim. Son anda dedim ki ‘İstanbul’a gideceğiz’. İstanbul’a geldik hamdolsun binler, on binler bizi bekliyordu. F16 helikopterler üzerimizdeydi. Ne oldu. Biz ‘Allah’tan başka galip yoktur’ dedik. Rabbime sığındık. Allah koruduktan sonra başka koruyucu yoktur. 251 şehidimiz oldu, 2 bini aşkın gazimiz oldu. Şehitlerimiz cennette. Rabbim bizlere de inşallah o makamı lütfetsin. Şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir”

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