Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kosova Başbakanı’na sert tepki (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT’in Kosova’daki FETÖ operasyonuyla ilgili Kosova Başbakanı’nın tutumunu eleştirerek, "Ne zamandır Türkiye’ye darbe yapmayı gayret edenleri korumaya başladın? Benim tanıdığım Kosovalılar sana bunun hesabını soracaktır. Öyle uzaktan kumanda ile siyaset yapılmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik 6’ncı Olağan Kongesi’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT’in Kosova’da FETÖ/PDY terör örgütlerinin mensuplarına yönelik operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "İşte bak MİT teşkilatımız Kosova’da yaptığı operasyonla 6 tane bunların Balkanlardaki en üst düzey yöneticilerini paketlediler, getirdiler. Ama üzüntüm var. Kosova’nın Başbakanı tuttu istihbaratın başındaki kişi ile İçişleri Bakanını görevden aldı. Ben şimdi soruyorum ey Kosova’nın Başbakanı kimin talimatıyla böyle bir adım attın? Ne zamandır Türkiye’ye darbe yapmayı gayret edenleri korumaya başladın? Sen ki o Kosova’yı dünyada 2’nci sırada biz tanıdık o Kosova’yı. Bundan haberin yok mu? Kosova’yı bir kardeş olarak bağrına basan Türkiye’ye darbe girişiminde bulunan bu adamları koynunda nasıl beslersin? Hesabını sen de vereceksin" dedi.