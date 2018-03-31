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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kosova Başbakanı’na sert tepki (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 17:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT’in Kosova’daki FETÖ operasyonuyla ilgili Kosova Başbakanı’nın tutumunu eleştirerek, "Ne zamandır Türkiye’ye darbe yapmayı gayret edenleri korumaya başladın?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT’in Kosova’daki FETÖ operasyonuyla ilgili Kosova Başbakanı’nın tutumunu eleştirerek, "Ne zamandır Türkiye’ye darbe yapmayı gayret edenleri korumaya başladın? Benim tanıdığım Kosovalılar sana bunun hesabını soracaktır. Öyle uzaktan kumanda ile siyaset yapılmaz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik 6’ncı Olağan Kongesi’nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT’in Kosova’da FETÖ/PDY terör örgütlerinin mensuplarına yönelik operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "İşte bak MİT teşkilatımız Kosova’da yaptığı operasyonla 6 tane bunların Balkanlardaki en üst düzey yöneticilerini paketlediler, getirdiler. Ama üzüntüm var. Kosova’nın Başbakanı tuttu istihbaratın başındaki kişi ile İçişleri Bakanını görevden aldı. Ben şimdi soruyorum ey Kosova’nın Başbakanı kimin talimatıyla böyle bir adım attın? Ne zamandır Türkiye’ye darbe yapmayı gayret edenleri korumaya başladın? Sen ki o Kosova’yı dünyada 2’nci sırada biz tanıdık o Kosova’yı. Bundan haberin yok mu? Kosova’yı bir kardeş olarak bağrına basan Türkiye’ye darbe girişiminde bulunan bu adamları koynunda nasıl beslersin? Hesabını sen de vereceksin" dedi.

"Benim tanıdığım Kosovalılar sana bunun hesabını soracaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Benim Kosovalı kardeşlerim senin gibi başbakana prim vermez. Benim tanıdığım Kosovalılar sana bunun hesabını soracaktır. Öyle uzaktan kumanda ile siyaset yapılmaz. Uzaktan kumanda ile siyaset yapanlar, yine uzaktan kumanda ile miyadını doldururlar. Türkiye’nin aba altından sopa göstermelerle, proje ürünü terör örgütleri ile kirli ittifaklarla dize getirilemeyeceğini defalarca ispatladık."

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