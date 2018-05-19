Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küba'ya taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Havana'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez'e başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Bermudez'e, Küba Hükümetine ve Küba halkına başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Sayın Devlet Başkanı, Havana'daki uçak kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.
Bu elim kaza nedeniyle Zat-ı Devletleri ile Küba Hükümetine ve dost Küba halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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