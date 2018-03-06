Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Annelere ihanet edenler son zamanlarda biraz artmaya başladı. Televizyonların yayınları da bu işi iyice zıvanadan çıkartıyor. Onun için medyaya da sesleniyorum. Lütfen bu yayınlarınızı kesintiye uğratın. Yoksa milleti çileden çıkartacaksınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. Erdoğan, "AB şayet kendisi oyunbozanlık etmemiş olsaydı Türkiye bugün AB ülkesi olarak küresel siyasetteki yerini alacaktı. Aynı şekilde Amerika tercihlerini yanlış kullanmamış olsaydı hem kendimiz, hem dostlarımız için bölgede işler çok daha başka türlü gelişecekti. Rusya ve İran’la anlaştığımız ve birlikte olduğumuz hususlar var. Anlaşamadığımız dolayısıyla karşı karşıya geldiğimiz konular da var. Türkiye’nin hiçbir ülkeye hiçbir uluslararası kuruma karşı önyargısı yoktur. Biz herkesle konuşmaya herkesle işbirliğine herkesle ortak projelere varız. Yeter ki bizim hassasiyetlerimize saygı gösterilsin. Asgari müştereklerin zemini azamiye dönüşsün. Gerisine halledilebilecek meseleler olarak bakıyoruz. Çözeriz onları. Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadelesi S-400 hava savunma sistemlerini alması dolayısıyla eleştirenler dönüp kendi yaptıklarına bir baksalar eminim haklılığımızı kabul ederler. Sen kalkacaksın Yunanistan’ın S-300’leri gündeme geldiğinde şu anda S-300’ler var Yunanistan’a ses çıkarmayacaksın Türkiye S-400’leri alacağı zaman sizlerden istendiğinde vermeyeceksin ama Rusya’dan S-400’leri alma yoluna gidince anlaşınca NATO ülkeleri için bu yanlıştır diyeceksin. NATO’nun Genel Sekreteri ne diyor ’Türkiye bu konuda özgürdür istediği gibi hareket eder’ diyecek öbürü de ’yaptırım uygulayabiliriz’ diyeceksin. Böyle ittifak böyle dayanışma söz konusu olabilir mi? Bunların hepsi bugüne kadar yanlış alışkanlıklarıdır. Ama bu yanlış alışkanlıklar bize geçmez. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bu yönde sorgulamalara da gelemeyiz. Biz bu süreçte sağlam duracak taviz vermeden hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Ekonomiden büyük projelere kadar her konuda reform gündemimize sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kaybedecek tek bir saatimiz, günümüz yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Ana muhalefetin milli politikalarımızı gölgeleme, ülkemize saldıranlara malzeme sağlama misyonu canımızı sıkıyor olsa da zerre kadar öneme sahip değildir. Bu partinin yöneticilerinin daha bugünden seçim sonuçlarını gölgelemeye yönelik çabalar içine girmeleri 2019’la ilgili ipuçları vermeye yetiyor. AK Parti milletimizin teveccühüyle kurulmuş bugüne kadar da sadece ve sadece milletimizin desteğiyle gelmiş bir partidir. Şimdi bizim bir senemiz var yerel seçimlere. Onun için bu yerel seçimler için hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Ardından Kasım 2019 malum parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Onun içinde 2019’da yeni yönetim sisteminin gereği olarak bu desteği çok daha ileri seviyelere çıkartmak zorundayız. Bunun için tüm teşkilatlarımıza milletvekillerimize belediye başkanlarımıza partimize gönül vermiş herkese çok önemli görevler düşüyor. Bizi izleyen tüm sevdalılarımıza ürkütücü olmayacağız ve oluşturacağımız milli ittifakın cumhurun ittifakının çok sağlam bir zeminde yürümesinin adımlarını beraber atacağız. En geç yılbaşında belediye başkanlıkları için artık seçim iklimine yani kampanyaya girmiş oluyoruz. Hemen ardından da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimi geliyor. Dolayısıyla kaybedecek tek bir saatimiz günümüz yoktur. Şahsım bir yandan Başbakanımız diğer arkadaşlarımız bir yandan il ana kademe ile kadın kolları ve gençlik kolları kongrelerimizi iştirak ediyor bu süreci yürütüyoruz."

"Bizim için kadın her şeyden önce insandır"

Geçtiğimiz hafta grup toplantısını gerçekleştiren Başbakan Yıldırım’ın KOBİ ve girişimcilik ödüllerinden Milli Savunma Üniversitesi karargah subaylığı mezuniyet törenine kadar pek çok toplantıya da katıldığını aktaran Erdoğan, "Bu hafta bizim için oldukça yoğun program var. Çarşamba ve Perşembe günleri bizim için her gün Anneler Günü, Kadınlar Günü’dür. Bir gün değil ama bu artık sembolik bir hal almış dünyada. Türkiye’de bunun dışında kalmasın diye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak malum anılıyor. Şimdi Çarşamba ve Perşembe günleri de Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen programlara katılacağız. Şimdiden tüm hanım kardeşlerimizin Kadınlar Gününü tebrik ediyorum. Bizim için kadın her şeyden önce insandır. Kadının gasp edilen her hakkı tüm insanlığa yöneltilmiş bir tehdittir. Kadının maruz kaldığı her zulüm her adaletsizlik tüm insanlığın onuruna vurulmuş bir darbedir. Kadın diğer özelliklerinin yanı sıra anne ve eş sıfatlarıyla ayrı ve çok daha ulvi bir konuma sahiptir. Dünya da kadınlarla ilgili sorunların bu derece tartışılmasının bu konuda ifrat ve tefrit noktasında çok farklı uçlara savrulmasının, böyle bir anlayışın yaşanmasının sebebi bu temel bakış açısındaki eşitliktir. Bizim için tek hakikat insanlar arasında rengine, kökenine, diline, boyuna, posuna, bütün bunlara göre ayrım yapılamayacağı gibi cinsiyetine göre ayrımcılığın olamayacağıdır. Bunun tersini düşünen iddia eden böyle davranan kim olursa olsun inancımıza da medeniyetimizin özüne de kadim kültürümüzün ruhuna da ters düşmüş olur. Kadınlarla ilgili tüm ayrımcı anlayışları ve uygulamaları ortadan kaldırarak bu konudaki yanlışların kökünü kurutacağız" şeklinde konuştu.