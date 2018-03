"Bizim için kadın her şeyden önce insandır"

Geçtiğimiz hafta grup toplantısını gerçekleştiren Başbakan Yıldırım’ın KOBİ ve girişimcilik ödüllerinden Milli Savunma Üniversitesi karargah subaylığı mezuniyet törenine kadar pek çok toplantıya da katıldığını aktaran Erdoğan, "Bu hafta bizim için oldukça yoğun program var. Çarşamba ve Perşembe günleri bizim için her gün Anneler Günü, Kadınlar Günü’dür. Bir gün değil ama bu artık sembolik bir hal almış dünyada. Türkiye’de bunun dışında kalmasın diye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak malum anılıyor. Şimdi Çarşamba ve Perşembe günleri de Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen programlara katılacağız. Şimdiden tüm hanım kardeşlerimizin Kadınlar Gününü tebrik ediyorum. Bizim için kadın her şeyden önce insandır. Kadının gasp edilen her hakkı tüm insanlığa yöneltilmiş bir tehdittir. Kadının maruz kaldığı her zulüm her adaletsizlik tüm insanlığın onuruna vurulmuş bir darbedir. Kadın diğer özelliklerinin yanı sıra anne ve eş sıfatlarıyla ayrı ve çok daha ulvi bir konuma sahiptir. Dünya da kadınlarla ilgili sorunların bu derece tartışılmasının bu konuda ifrat ve tefrit noktasında çok farklı uçlara savrulmasının, böyle bir anlayışın yaşanmasının sebebi bu temel bakış açısındaki eşitliktir. Bizim için tek hakikat insanlar arasında rengine, kökenine, diline, boyuna, posuna, bütün bunlara göre ayrım yapılamayacağı gibi cinsiyetine göre ayrımcılığın olamayacağıdır. Bunun tersini düşünen iddia eden böyle davranan kim olursa olsun inancımıza da medeniyetimizin özüne de kadim kültürümüzün ruhuna da ters düşmüş olur. Kadınlarla ilgili tüm ayrımcı anlayışları ve uygulamaları ortadan kaldırarak bu konudaki yanlışların kökünü kurutacağız" şeklinde konuştu.