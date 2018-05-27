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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mustafa Cengiz'e tebrik telefonu 

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 18:19 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Cengiz'i bugün telefonla arayarak tebrik etti.  Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini tebrik ettiği Cengiz'e başkanlığının yeni döneminde de başarılar diledi.

ANKARA (DHA) -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Cengiz'i bugün telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini tebrik ettiği Cengiz'e başkanlığının yeni döneminde de başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı seçimini dün yeniden kazanan Cengiz'e bir tebrik mesajı da göndermişti.

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