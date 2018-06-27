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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orgeneral Güler'e tebrik mesajı 

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 11:43 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 28 Haziran Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıldönümü nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'e tebrik mesajı gönderdi.  Erdoğan'ın mesajı şu şekilde: "Milli sınırlarımızın, ülkemizin huzurunun, emniyetinin ve menfaatlerinin güvencesi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin temel gücü olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 28 Haziran Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıldönümü nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'e tebrik mesajı gönderdi.

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde: "Milli sınırlarımızın, ülkemizin huzurunun, emniyetinin ve menfaatlerinin güvencesi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin temel gücü olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Disiplinli, cesaretli, milli ve manevi değerlerine bağlı personeli ile yüksek vazife şuuruyla üstlendiği tüm görevlerde bizleri gururlandıran Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, dünyanın en eski ve en saygın ordularından biridir. Yüksek harekat ve manevra kabiliyeti, caydırıcı kuvvet yapısı, yürüttüğü modernizayon çalışmalarıyla tüm dünyada adından saygıyla söz ettiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, ulusal ve uluslararası alandaki başarılı çalışmalarıyla, bölgesel ve küresel barışın tesisine de çok değerli katkılar sağlamaktadır. Bu düşüncelerle, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıldönümünde, fedakar mensuplarını tebrik ediyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

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