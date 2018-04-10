Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan petrol zengini ülkelere mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum, Müslüman ülkeler salt zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz” dedi.

TİKA koordinatörlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİKA’nın faaliyetlerinden bahsetti, Müslüman ülkelere ve Batılı ülkelere seslendi. Erdoğan, “Müslüman ülkeler salt zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz. Batı’nın ortalığı karıştırmak, terör örgütlerini kışkırtmak, insanları birbirine kırdırmak için harcadığı para ile dünyanın kalanını asgari refah seviyesine ulaştırmak mümkündür” ifadelerini kullandı. “Amerika sağda solda konuşuyor. Rakamlar ortada”

“Bugün dünyanın 5 kıtasındaki 58 farklı ülkede bulunan 60 program koordinasyon ofisi ile nerede bir dertli varsa imdadına yetişmeye çalışan TİKA’mızın yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin ecdattan aldıkları mirası layık olduğu yere ulaştırabilmek için TİKA başta olmak üzere mazlumlara, mağdurlara, kimsesizlere, gariplere el uzatan kurumların çalışmalarına özel önem verdiklerini kaydetti.

Türkiye’yi yardım alan bir ülke konumundan dünyanın en çok kalkınma yardımı yapan ülke konumuna getirdiklerinin altını çizen Erdoğan, “Türkiye 2016 yılında 6 milyar dolarlık insani kalkınma yardımı ile Amerika’nın hemen ardından ikinci sırada yer almıştır. Bu yardımın milli gelire oranı bakımından ise binde 75 ile açık ara ilk sırada yer alıyoruz. Amerika sağda solda konuşuyor. Rakamlar ortada. Bu verdiğim rakam OECD rakamıdır. Türkiye’nin 2017 yılındaki toplam kalkınma yardımlarının hesaplaması 8 milyar 140 milyon lira olarak dün açıklandı. Bu yardımların milli gelirimize oranı ise binde 95 seviyesine çıktı. Türkiye’nin kalkınma yardımlarının 7,2 milyar dolarını insani yardımlar diğer kısmını ise diğer sair kalkınma yardımları oluşturuyor. Geçen yıl 6 milyar dolarlık insani yardım ile listede ikinci sırada yer almıştık. İnşallah bu yıl şayet diğer ülkelerin yardımlarında fevkalade bir artış yoksa 7,2 milyar dolarlık insani yardım ile ilk sıraya çıkmamız kuvvetle muhtemeldir. Birkaç aya kadar bu liste açıklığında durumu göreceğiz. Batılı ülkelerin dünyanın kalan kısmına verdikleri ciddi krediler sebebiyle toplam kalkınma yardımlarındaki rakamlar çok değişiyor. Buna rağmen toplam kalkınma yardımlarında da dünyada altıncı, bunların milli gelire oranında dördüncü sıradayız. Biz tarih boyunca devlet ve millet olarak elimizdeki imkanları paylaşma konusunda daima cömert davrandık. Böylece ecdadın emanetine sahip çıkmış oluyoruz. Bu bizim ecdattan devraldığımız mirastır” diye konuştu.

“Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum”

Dünyadaki pek çok sorunun, krizin, çatışmanın kaynağında gelir dağılımındaki adaletsizliğin yattığını kaydeden Erdoğan, “Ülkeler arasındaki savaşlar ve özellikle iç çatışmalar gelir dağılımındaki adaletsizliği içinden daha da çıkılamaz bir hale getiriyor. Pek çok geri kalmış ülkeye gittiğimizde bir tarafta bir lokma yemeğe, bir yudum suya hasret milyonlarca insan varken, diğer tarafta küçük bir azınlığın lüks ve şatafat içinde hayat sürdüğüne şahit oluyoruz. Eskiler ne güzel söylemiş, tabi bunun tercümesinde biraz zorluk olabilir, ‘maslahatı alem dört şeye olmuş bina, ben yiyeyim sen yeme, ben iyiyim sen fena.’ Yani dünya üzerine kurulduğu söylenen bu dört çarpıklığın yükünü kaldırmaz. Biz imkanlarımızın el verdiği, elimizin uzandığı, gönlümüzün alabildiği kadar insana yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Örneğin Bangladeş, Arakan. Bangladeş’te gönlümüz hep şunu arzu etti, Şeyh Hasina’ya özellikle rica ettim, bize orada bir yer verin, verin ki biz orada bütün Arakanlı mültecilere sıkıntı yaşamadan, sıkıntıyı minimize edecek bir şekilde kamp kuralım ve onların oradaki gerek eğitimini, gıda noktasındaki sıkıntılarını çok daha çabuk karşılayabilir hale gelelim. Bunu başaramadık. Tüm bunlara rağmen bir Bangladeşli kardeşimizin orada bizler adına bu mücadeleyi veriyor olması, bu hizmeti veriyor olması takdire şayan, kendilerini tebrik ediyorum. Bizim için bu yardımlar karşı tarafa mihnet vermek değil, tam tersine yükünü azaltmak, derdine bir nebze de olsa derman olmak amaçlıdır. Kalkınma yardımı konusunda ön sıralarda görünen Batılı ülkelere baktığımızda ölçünün ihtiyaç değil irtibat olarak belirlendiği görülüyor. Yani sadece kendi siyasi, ticari, bölgesel, küresel politikalarına hizmet edecek yerlere yardım ediyorlar. İnsanların gerçekten yardıma ihtiyaç duyduğu nice yerlerde ise bu ülkelerin kayda değer hiçbir faaliyetinin olmadığını görürsünüz. Oysa ekonomik güçleri itibariyle Türkiye’nin katbekat önünde olan bu ülkeler gerçekten isteseler dünyadaki açlığın ve yoksulluğun önüne geçebilir. Ben daha da ileriye gidiyorum, özellikle Müslüman ülkelere sesleniyorum, petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum, Müslüman ülkeler salt zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz. Bu yapılmıyor. Sadece çıkan petrolün bunlar zekatını verseler o fakir fukara ülkeler ihya olur. Hep söylenir ya, Batı’da israf edilen yiyecek ile dünyanın kalanındaki tüm açlar doyar. Aynı benzetmeyi şöyle de yapabiliriz, Batı’nın ortalığı karıştırmak, terör örgütlerini kışkırtmak, insanları bir birine kırdırmak için harcadığı para ile dünyanın kalanını asgari refah seviyesine ulaştırmak mümkündür. Silahlanmaya harcanan paralar. Şu anda değişik yerlerindeki yağdırılan bombalar. Fazla yere gitmeye gerek yok. Sadece şu Ortadoğu’da harcanan paralar, bunlara baktığımız zaman, Irak’ta neler yaptılar, şu anda Suriye’de, Filistin’de yapılanlar, Libya’da, bütün buralarda yapılan sadece savaş için harcamalar dünyadaki fakir halkları ihya eder. Bizim ölçümüz asla bunlar olmadı. Sadece şurada Suriye’de terör örgütlerine Amerika’nın gönderdiği yardım 5 bin tır silah ve mühimmat, 2 bin kargo uçağı ile buralara gelen silah ve mühimmat. Artık siz bunların ne tür büyük rakamlar tuttuğunu hesap edin” şeklinde konuştu.

“Rabbim bizlere ensar olma şerefini bahşetti”

3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4,5 milyon mülteciye dünyada ev sahipliği yapan başka ülke olmadığını belirten Erdoğan, “Üzülmüyoruz, ’niye böyle’ demiyoruz, diyoruz ki, ya Rab sana hamdolsun, bize 4,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapma şerefini bahşettin. Biz muhacir de olabilirdik, Rabbim bizlere ensar olma şerefini bahşetti. Ensar olmaktan daha güzeli olabilir mi? Öyleyse ensar olabilmenin görevini yerine getirmemiz lazım. Suriyeli kardeşlerimize kendi yurtlarında güvenli, huzurlu ve müreffeh bir gelecek için yaptığımız sınır ötesi operasyonları ödediğimiz bedellere rağmen sürdürmekte kararlıyız. Terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef kendimize pek az dost bulabildik. Hatta demokrasiden ve özgürlüklerden dem vuran ülkelerin önemli bir bölümünün çıkarları öyle gerektirdiği için terör örgütlerinin yanında yer aldığını gördük. Lafa geldiği zaman ‘dostuz’ diyorlar, yalan. Geldiğimiz noktada bu ülkelerle aramızda çok kesin görüş ayrılıkları olduğunu tespit ettik. Mesela biz Suriye’de güvenli bölgeler oluşturmak istiyoruz. Obama döneminden beri ben bunu söylüyorum. Kendisi ile kaç kez görüştük, söyledik. Yeni gelen yönetim baktım onlarda ‘güvenli bölge oluşturalım’ diyor. Biz bunu zaten ne zamandan beri söylüyoruz, hadi gelin oluşturalım, bakın yine yanaşmıyorlar. Niye? İstedikleri bu değil, istedikleri ortalığı karıştırmak, istedikleri Müslüman kıyımı. Fakat öyle bir Müslüman kıyımı ki, öldüren ‘Allahuekber’ diyor öldürüyor, ölen ‘Allahuekber’ diyor o da ölüyor. Böyle bir terslik olabilir mi? Şu anda biz İslam dünyasında bunu görüşüyoruz. Afganistan’da Irak’ta bu var, Suriye’de bu var, Libya’da bu var. Oyun hep aynı oyun. Onlar kan ve ateş her yere yayılsın istiyoruz. Biz Suriye halkı kendi topraklarında huzur içinde yaşasın istiyoruz. Onlar Suriye halkı bir birini kırsın, yok etsin istiyor. Biz Suriye şehirlerini alt yapısıyla, üst yapısıyla yeniden yaşam alanları haline getirelim istiyoruz. TİKA niye var, bunun için var. Gittiği yerlere bunu götürüyor. Onlar her şeyi yakıp yıkmak, mümkünse geride hiçbir şey bırakmamak istiyor. Biz insanlar 7 yıldır kesintisiz yaşadıkları o kötü günleri geride bıraksın, kendilerine yeni bir gelecek inşa etsin istiyoruz. Onlar kaos ve çatışma sonsuza kadar sürsün istiyor. Bu karşıtlıkları daha uzun uzun saymak mümkün. Asıl acısı da bu aleni fotoğrafa rağmen terör örgütlerini destekleyen ülkelerin seslerinin daha çok çıkması, hatta Türkiye’yi eleştirmeleridir. Türkiye hiçbir operasyonunda sivillerin kılına dahi zarar vermemişken, rejim ve güya DEAŞ ile mücadele eden güçler neredeyse bir misyon veya bu misyonun ötesinde yüklendiği görev ile 1 milyon sivili katletmiştir. Ülkemizin siviller bahane edilerek eleştirilmesini acı acı gülümseyerek takip etmekten başka bir şey yapamıyoruz. Suriye’de taş üstünde taş bırakmamaya adeta yemin etmiş örgütlerin ve güçlerin karşısına Suriye’nin yeniden ihyası, inşası ve yükselişini sağlayarak çıkmakta kararlıyız. Yüzlerinin kızarmayacağını, kalplerinin yumuşamayacağını biliyoruz. Ama biz ecdadımızdan aldığımız terbiyenin gereği olarak bu şekilde hareket etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Gidilen ülkeler arasında öyle yerler var ki, haritada yerini bulmak dahi zor”

Bu anlayışın sadece Suriye konusunda değil, bugüne kadar 170 ülkeye ulaşmış olan kalkınma yardımlarıyla dünya çapında ortaya koyduklarının altını çizen Erdoğan, “Bizim için sadece halkı Müslüman olan ülkeler değil, Müslüman olmayan mağdur ve mazlum ülkelere de biz yardımımızı gönderiyoruz. TİKA olarak ilk Orta Asya’da bağımsızlığını kazanmış 5 Türk cumhuriyetine yönelik kalkınma yardımları, böyle başladık. Biz bu ufku çok dar bulduk, TİKA’nın faaliyet alanını Balkanlar’dan Ortadoğu’ya, Afrika’dan Latin Amerika’ya, Güney Asya’dan Pasifik’e kadar genişlettik. Bizden önceki 10 yılda toplam 2 bin 500 proje hayata geçiren TİKA, bugün yılda 2 bin proje ile yoluna devam ediyor. Gerektiğinde elbette balık ta verilen, ama asıl olarak balık tutması öğretilen bir anlayışla projeler geliştiriliyor. Gidilen ülkeler arasında öyle yerler var ki, haritada yerini bulmak dahi zor. Mesela, Güney Pasifik’teki Solomon Adaları’na sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmak üzere 4 deniz ambulansı temin edilmiştir. Komorlar’da 5 bin kişilik bir stadyum, Kolombiya’da ilköğretim okulu hizmete sunulmuştur. TİKA yürüttüğü projeleri rast gele seçen, çıkar amaçlı hareket eden bir kurum asla olmadı. Faaliyet gösterilen ülkenin beşeri ve tabi kaynakları dikkate alınarak buna en uygun alt yapının kurulmasına çalışılıyor. TİKA projelerinin yaklaşık yüzde 80’inin istihdama, eğitime, sağlığa, kadınlara, çocuklara, iletişime, yani sosyal alt yapının geliştirilmesine yönelik olmasının sebebi budur. Kamboçya’da, Nijerya’da, Fildişi Sahilleri’nde, Pakistan’da, Afganistan’da, Somali’de, Bangladeş’te kadınlara yönelik rehabilitasyon merkezleri açılmasının sebebi budur. Nijerya’da ana çocuk sağlığı hastanesi, Makedonya’da çocuk kliniği, Özbekistan’da kemik iliği hastanesi, Tunus’ta kadın doğum hastanesi kurulmasının sebebi budur. Çevrecilik adı altında her türlü kalkınma, gelişme çabalarına karşı düşmanlık edenlerin aksine biz hakiki manada çevre koruma projeleri hayata geçirdik. Geçtiğimiz yüz yılın en önemli çevre felaketlerinden birisi olan Aral Gölü’nün kuruması karşısında ağaçlandırma, tarım ve hayvancılık projeleri ile Özbekistanlı kardeşlerimizin yanında yer aldık. Burkina Faso’da yüz bin Moringa ağacı yetiştirerek hem çocuklara destek olduk hem de çölleşmeye karşı önemli bir adım attık. Tarihe saygımızı restorasyon projelerimizle gösterdik. Son 3 yıl 3 farklı kıtadaki 18 ülkede 100’ü aşkın eserin restorasyonunu başlattık. TİKA’nin ilk kuruluş amacı olan Türk dünyası ile ilişkilerini de Orta Asya ile sınırlı tutmayarak Gagavuzlar’dan Harar’a, Ahıskalar’dan Türkmenlere kadar geniş bir yelpazeye yaydık. Türkçe’nin en önemli ve en kapsamlı sözlüğünü dünyanın tüm prestijli kütüphanelerine ve üniversitelerine taşıdık. Gazze’de hastane, toplu konut ve zeytin yağı fabrikası, Sri Lanka’da Türk köyü kurulması gibi pek çok faaliyet vardır. Hele bir Somali örneği var ki, bu ülkedeki faaliyetlerimizle dünyada kalkınma yardımları konusunda yepyeni bir model ortaya koyduk. 2011 yılında çok büyük bir kuraklık yaşayan Somali’nin yardım çağrısına kulak vererek dostlarımızın yanına koştuk. Herkes Somali’deki faciayı seyrederken, ben, eşim, çocuğum, arkadaşlarım birlikte Somali’ye uçtuk. Terör tehditlerine rağmen orada yerimizi aldık, kollarımızı sıvadık. Her alanda neler yapabileceğimizi belirledik. Devletimizle, milletimizle el ele verip eğitimden sağlığa, tarımdan ulaştırmaya, güvenlikten idari yapıya kadar ülkeyi baştan sona ayağa kaldıracak çalışmalara başladık. Biz Somali’de yaptığımız işleri Türk Tipi Kalkınma Modeli diyoruz” açıklamasında bulundu.