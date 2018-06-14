Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Pek çok düzenlemeyle, milletimizin tüm kesimlerinin refahını artırmanın, sıkıntılarını çözmenin gayreti içindeyiz. Sadece bunlarla kalmıyoruz. Her alanda yeni projelerle, ülkemizin geleceğini inşa edecek hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vatandaşların bayramını tebrik eden Erdoğan, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir ramazan ayını daha nihayete erdirdiklerini vurguladı.

Yeni umutlarla girdikleri Ramazan Bayramı'nı önemli bir seçimin hemen öncesinde idrak ettiklerine işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin, 24 Haziran'da hem Cumhurbaşkanını hem de Meclis'te görev yapacak 600 milletvekilini seçeceğini anımsattı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu önemli seçimlerin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milletimizin, 16 Nisan 2017 halk oylamasında kabul ettiği yeni yönetim sistemimiz, 24 Haziran seçimleriyle birlikte yürürlüğe giriyor. Böylece Türkiye, darbelerden cuntalara, vesayetten krizlere kadar kendisine çok pahalıya mal olan, sürekli sorun üreten bir sistemden kurtulmuş oluyor.