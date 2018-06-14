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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2018 12:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Pek çok düzenlemeyle, milletimizin tüm kesimlerinin refahını artırmanın, sıkıntılarını çözmenin gayreti içindeyiz. Sadece bunlarla kalmıyoruz. Her alanda yeni projelerle, ülkemizin geleceğini inşa edecek hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz" - "Bayram vesilesiyle memleketlerine gidecek vatandaşlarımdan ve şoförlerimizden trafik kurallarına uymalarını özellikle rica ediyorum" - "Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri başta olmak üzere, özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükseltecek projelerimizi hemen uygulamaya başlayacağız. Kanal İstanbul gibi dev projeler de önümüzdeki dönemde gündemimizde olacak" - "Türkiye'yi 2023 hedeflerine ancak, buna inanmış bir Cumhurbaşkanı ve onunla aynı hedefleri, ideali, hassasiyetleri paylaşan bir Meclis ulaştırabilir. Bunun için tüm vatandaşlarımdan iradelerine sahip çıkmalarını, oylarını sandığa yansıtmalarını bekliyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Pek çok düzenlemeyle, milletimizin tüm kesimlerinin refahını artırmanın, sıkıntılarını çözmenin gayreti içindeyiz. Sadece bunlarla kalmıyoruz. Her alanda yeni projelerle, ülkemizin geleceğini inşa edecek hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vatandaşların bayramını tebrik eden Erdoğan, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir ramazan ayını daha nihayete erdirdiklerini vurguladı.

Yeni umutlarla girdikleri Ramazan Bayramı'nı önemli bir seçimin hemen öncesinde idrak ettiklerine işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin, 24 Haziran'da hem Cumhurbaşkanını hem de Meclis'te görev yapacak 600 milletvekilini seçeceğini anımsattı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu önemli seçimlerin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milletimizin, 16 Nisan 2017 halk oylamasında kabul ettiği yeni yönetim sistemimiz, 24 Haziran seçimleriyle birlikte yürürlüğe giriyor. Böylece Türkiye, darbelerden cuntalara, vesayetten krizlere kadar kendisine çok pahalıya mal olan, sürekli sorun üreten bir sistemden kurtulmuş oluyor.

Huzurun, güvenin, istikrarın, kalkınmanın ve demokrasinin teminatı olacağına inandığımız yeni yönetim sistemimizin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Rabbimden diliyorum. Türkiye, geçtiğimiz 16 yılda hayata geçirdiğimiz demokratik ve ekonomik atılımlar sayesinde işte bu seviyelere geldi. Bugün artık milli geliri 3,5 kat artmış; eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaşımdan sosyal yardımlara kadar her alanda, Cumhuriyet döneminde yapılanların tamamının katbekat üzerinde hizmetlere kavuşmuş bir Türkiye var."

- "Türkiye, bölgesel ve küresel bir güç olma yolunda hızla ilerliyor"

PKK'dan FETÖ ve DEAŞ'a kadar envai çeşit terör örgütünün saldırılarına rağmen, Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç olma yolunda hızla ilerlediğinin altını çizen Erdoğan, "Bu ilerleme devam ederken, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' şiarımızı da her fırsatta tekrarlıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, daima bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya, kardeş olmaya, hep birlikte Türkiye olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracak projeleri ve politikaları hassasiyetle takip ederken, milletin günlük hayatına dokunacak çalışmaları da ihmal etmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Emeklilerimize, Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er lira ikramiye verme sözümüzü geçtiğimiz hafta yerine getirdik. Tüm emeklilerimiz bayram ikramiyelerini alarak, bu mübarek günlere biraz daha rahatlamış olarak girdi. Taşeron düzenlemesiyle, kamu kuruluşlarımızda hizmet veren bir milyona yakın şirket çalışanını kadroya aldık. Her yıl 100 bin üniversite öğrencisi gencimize, yaz tatilinde, eğitim gördükleri şehirlerde sosyal projelerde görev vererek, asgari ücret üzerinden ödeme yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

"Daha bunlar gibi pek çok düzenlemeyle, milletimizin tüm kesimlerinin refahını artırmanın, sıkıntılarını çözmenin gayreti içindeyiz. Tabii sadece bunlarla kalmıyoruz. Her alanda yeni projelerle, ülkemizin geleceğini inşa edecek hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri başta olmak üzere, özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükseltecek projelerimizi hemen uygulamaya başlayacağız. Kanal İstanbul gibi dev projeler de önümüzdeki dönemde gündemimizde olacak.

Türkiye’yi 2023 hedeflerine ancak, buna inanmış bir Cumhurbaşkanı ve onunla aynı hedefleri, ideali, hassasiyetleri paylaşan bir Meclis ulaştırabilir. Bunun için tüm vatandaşlarımdan iradelerine sahip çıkmalarını, oylarını sandığa yansıtmalarını bekliyorum. Bayram vesilesiyle memleketlerine gidecek vatandaşlarımdan ve şoförlerimizden trafik kurallarına uymalarını özellikle rica ediyorum. Rabbimden, sevgi, kardeşlik, muhabbet, kucaklaşma, vuslat günleri olan bayram günlerini, hakkıyla idrak etmenizi diliyorum. Bayramın, başta İslam dünyası olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisiyle, sizleri muhabbetle selamlıyor, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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