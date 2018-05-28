Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümü mesajı

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın gelecek dönemde de milletin hakkını ve menfaatlerini koruma sorumluluğunu yerine getireceğinden şüphe duymadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı'nın 156'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'a kutlama mesajı gönderdi. Erdoğan mesajında, anayasal bir yüksek denetim kurumu olan Sayıştay'ın kamu kaynaklarının ekonomik, verimli ve etkin kullanılmasında önemli bir yeri bulunduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bağımsızlık ve tarafsızlık, beklentilere duyarlılık, yeniliğe açıklık ve mesleki yetkinlik gibi temel değerlere bağlılığıyla devlet geleneğimizde önemli yeri bulunan Sayıştay, 'kamu kaynaklarının etkin yönetiminde öncü olmak ve kurumsal yönetimde diğer kamu kurumlarına örnek olmak' vizyonu doğrultusunda, başarılı çalışmalarını sürdürmektedir. Yetişmiş kadroları ve 156 yıllık birikimiyle, gerçekleştirdiği hukuka uygunluk denetimleri, devletimizin mali şeffaflığının sağlanmasında hayatı rol oynamaktadır. Yüksek vazife anlayışıyla, kararlı ve sıkı bir şekilde görevlerini yerine getiren Sayıştay Başkanlığımızın, önümüzdeki dönemde de milletimizin hakkını ve menfaatlerini koruma sorumluluğunu yerine getireceğinden şüphe duymuyorum. Sayıştay Başkanlığımızın 156'ncı kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, şahsınızda kurumun üyelerini ve tüm mensuplarını tebrik ediyor, sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum."

