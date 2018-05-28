HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 12:54 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın gelecek dönemde de milletin hakkını ve menfaatlerini koruma sorumluluğunu yerine getireceğinden şüphe duymadığını belirtti.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın gelecek dönemde de milletin hakkını ve menfaatlerini koruma sorumluluğunu yerine getireceğinden şüphe duymadığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı'nın 156'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'a kutlama mesajı gönderdi. Erdoğan mesajında, anayasal bir yüksek denetim kurumu olan Sayıştay'ın kamu kaynaklarının ekonomik, verimli ve etkin kullanılmasında önemli bir yeri bulunduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:
"Bağımsızlık ve tarafsızlık, beklentilere duyarlılık, yeniliğe açıklık ve mesleki yetkinlik gibi temel değerlere bağlılığıyla devlet geleneğimizde önemli yeri bulunan Sayıştay, 'kamu kaynaklarının etkin yönetiminde öncü olmak ve kurumsal yönetimde diğer kamu kurumlarına örnek olmak' vizyonu doğrultusunda, başarılı çalışmalarını sürdürmektedir. Yetişmiş kadroları ve 156 yıllık birikimiyle, gerçekleştirdiği hukuka uygunluk denetimleri, devletimizin mali şeffaflığının sağlanmasında hayatı rol oynamaktadır. Yüksek vazife anlayışıyla, kararlı ve sıkı bir şekilde görevlerini yerine getiren Sayıştay Başkanlığımızın, önümüzdeki dönemde de milletimizin hakkını ve menfaatlerini koruma sorumluluğunu yerine getireceğinden şüphe duymuyorum. Sayıştay Başkanlığımızın 156'ncı kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, şahsınızda kurumun üyelerini ve tüm mensuplarını tebrik ediyor, sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum."

PARTNERSiz onu bir de yakından görün!Siz onu bir de yakından görün!
Demirtaş: Asla öfkeyle, kinle hareket etmedimDemirtaş: Asla öfkeyle, kinle hareket etmedim
MHP'li vekil adayı, amcasına yapılan bombalı saldırıyı anlattı MHP'li vekil adayı, amcasına yapılan bombalı saldırıyı anlattı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Telefon dolandırıcılarından son anda kurtuldu: Sakin ol, şu anda dolandırılıyorsun

Telefon dolandırıcılarından son anda kurtuldu: Sakin ol, şu anda dolandırılıyorsun

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deniz Baykal'ın son durumu nasıl? Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Deniz Baykal'ın son durumu nasıl? Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler

Eski AK Parti MKYK üyesi Prof. Osman Can'dan olay yaratacak sözler: Devlet aklını yok ettiler

Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı

Muharrem İnce'nin koruması vatandaşı sahneden attı

Bakan Soylu'dan Demirtaş serbest bırakılsın çağrısına tepki

Bakan Soylu'dan Demirtaş serbest bırakılsın çağrısına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.