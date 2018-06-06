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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporcu Kerem Kaval'a tebrik telgrafı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 21:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporcu Kerem Kaval'a tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kaval'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Kerem Kaval'a tebrik telgrafı gönderdi.

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23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Cumhurbaşkanı Erdoğan Kerem Kaval tebrik

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