Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporcu Kerem Kaval'a tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kerem Kaval'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Kerem Kaval'a tebrik telgrafı gönderdi.

