HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yabancı ülkelerdeki FETÖ’cülerin yakalanmasıyla ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 20:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ üyelerinin yabancı ülkelerden Türkiye’ye getirilmesine değinerek, “FETÖ’nün en önemli adamlarından 6 tanesini geçenlerde Kosova’da paketledik, aldık ve buraya geldik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ üyelerinin yabancı ülkelerden Türkiye’ye getirilmesine değinerek, “FETÖ’nün en önemli adamlarından 6 tanesini geçenlerde Kosova’da paketledik, aldık ve buraya geldik. Şu ana kadar 80 kadar FETÖ militanını farklı ülkelerden bulup, paketleyip Türkiye’ye getiriyoruz. Devam edeceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli AK Parti 6. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Erdoğan, FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik yabancı ülkelerde yapılan çalışmalara değindi. FETÖ’nün en önemli adamlarından 6 tanesinin Kosova’da yakalanıp Türkiye’ye getirilmesine değinen Erdoğan, “AK Parti olarak bu güne kadar karşılaştığımız tüm saldırıları milletimiz ile sırt sırta vererek püskürttük. Meydanı ne devlet içerisindeki vesayet odaklarına ne gazete köşelerindeki darbe sevdalılarına nede ülkemize kast eden teröristlere bıraktık. Adaletten taviz vermeden, gayri meşru yollara tenezzül etmeden mücadelemizi demokrasi ve hukuk içerisinde yürüterek bu günlere geldik. Yeri geldi vesayet odaklarına meydan okuduk, yeri geldi PKK terör örgütünü açtıkları çukurlara gömdük yeri geldi FETÖ’yü kendi ihanetinde boğduk, yeri geldi 7 düvele meydan okuduk. İşte FETÖ, FETÖ’nün en önemli adamlarından 6 tanesini geçenlerde Kosova’da paketledik, aldık ve buraya geldik. Şuana kadar 80 kadar FETÖ militanını farklı ülkelerden bulup, paketleyip Türkiye’ye getiriyoruz. Devam edeceğiz, nereye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerindeyiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ha FETÖ ha PKK hiç fark etmez. Biz bu yola her şeyimizle girdik ve bu işi de başaracağız” dedi.

“Bu sanatçılar oraya giderken senden izin mi alacaktı?”
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Afrin harekatına katılan askerlere yönelik ziyarette bulunan sanatçıları eleştirmesine de değinen Erdoğan, “Bu sanatçılar oraya giderken senden izin mi alacaktı” diyerek şöyle devam etti:
“Bakın bu gün Afrin’de 3 bin 991 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçiğin bu mücadelesinde sizin ortaya koyduğunuz tavırlar onarlı teşvik ediyor. Geçen Reyhanlı’ya gittik onların kararlılığını gördük. Kimlerle gittik sanatçılar ile sporcular ile medyayla birlikte gittik. 150 kişiydik ve Bay Kemal durmadı ‘siz oraya nasıl gidersini?’ Ya bu sanatçılar oraya giderken senden izin mi alacaktı? Bir taraftan Gazi Mustafa Kemal’in partisiyim diyeceksin ve Gazi Mustafa Kemal’in sanatçılar ile beyanlarından haberdar olmayacaksın. Olur bundan sonra senden izin alırlar. Vah zavallı vah.”

“Bakın ihtiyaç olduğu anda önce ben sonra siz hep beraber gideceğiz”
Konuşması esnasında salonu dolduranların “Bizi Menbiç’e götür” sloganlarına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bakın ihtiyaç olduğu anda önce ben sonra siz hep beraber gideceğiz. Tamam mı? Öyle yapacağız. Önce komutan yola çıkacak arkadan da çağrıyı yapacak, 15 Temmuz da olduğu gibi ne dedik? Sokaklara, meydanlara. Çıktınız mı? Çıktınız. Bundan sonrada yine öyle inşallah” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yabancı ülkelerdeki FETÖ’cülerin yakalanmasıyla ilgili açıklama

1 / 10

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yabancı ülkelerdeki FETÖ’cülerin yakalanmasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yabancı ülkelerdeki FETÖ’cülerin yakalanmasıyla ilgili açıklama
2 / 10

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yabancı ülkelerdeki FETÖ’cülerin yakalanmasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yabancı ülkelerdeki FETÖ’cülerin yakalanmasıyla ilgili açıklama
3 / 10

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yabancı ülkelerdeki FETÖ’cülerin yakalanmasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yabancı ülkelerdeki FETÖ’cülerin yakalanmasıyla ilgili açıklama
4 / 10

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yabancı ülkelerdeki FETÖ’cülerin yakalanmasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yabancı ülkelerdeki FETÖ’cülerin yakalanmasıyla ilgili açıklama
5 / 10

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yabancı ülkelerdeki FETÖ’cülerin yakalanmasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yabancı ülkelerdeki FETÖ’cülerin yakalanmasıyla ilgili açıklama
6 / 10

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yabancı ülkelerdeki FETÖ’cülerin yakalanmasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yabancı ülkelerdeki FETÖ’cülerin yakalanmasıyla ilgili açıklama
7 / 10

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yabancı ülkelerdeki FETÖ’cülerin yakalanmasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yabancı ülkelerdeki FETÖ’cülerin yakalanmasıyla ilgili açıklama
8 / 10

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yabancı ülkelerdeki FETÖ’cülerin yakalanmasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yabancı ülkelerdeki FETÖ’cülerin yakalanmasıyla ilgili açıklama
9 / 10

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yabancı ülkelerdeki FETÖ’cülerin yakalanmasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yabancı ülkelerdeki FETÖ’cülerin yakalanmasıyla ilgili açıklama
10 / 10

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yabancı ülkelerdeki FETÖ’cülerin yakalanmasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yabancı ülkelerdeki FETÖ’cülerin yakalanmasıyla ilgili açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Serkan Çelebi yakalandı!

Serkan Çelebi yakalandı!

Kayınpeder-damat arasında yasak aşk iddiası... Olayla ilgili şok sözler: Kendi eşcinselliğini saklıyor

Kayınpeder-damat arasında yasak aşk iddiası... Olayla ilgili şok sözler: Kendi eşcinselliğini saklıyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!

İlginizi Çekebilir

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme

HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Akşener: Özelleştirilen şeker fabrikalarını üreticilere vereceğiz

Akşener: Özelleştirilen şeker fabrikalarını üreticilere vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a şeker fabrikası çağrısı: Bunu yap vallahi gelip tebrik edeceğim

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a şeker fabrikası çağrısı: Bunu yap vallahi gelip tebrik edeceğim

Bozdağ'dan Yunanistan'a tepki: Haksız ve provokatif açıklamalar

Bozdağ'dan Yunanistan'a tepki: Haksız ve provokatif açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.