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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ üyelerine yemek

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2018 19:24 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyelerine yemek verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleri onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen yemek, 50 dakika sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ yemeği yemek Yüksek Askeri Şûra

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