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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldırım'a tebrik telefonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.07.2018 20:50 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı seçilen Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı seçilen Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de bulunduğu sırada, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamanın tamamlanmasının ardından Yıldırım'ı telefonla aradı.

Erdoğan'ın, TBMM Başkanı seçilen Yıldırım'a yeni görevinde başarılar dilediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım'a, TBMM Başkanı seçilmesinin akabinde tebrik telgrafı da göndermişti.

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım tebrik telefonu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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