Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yunanistan Başbakanına 'geçmiş olsun' telefonu

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı arayarak Atina yakınlarındaki yangın faciasında can kayıplarından dolayı başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras’a Atina yakınlarındaki yangın faciasında can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirttiği görüşmede, Yunan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu. Yunan halkının acılarını paylaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye olarak Yunanistan’a yardıma hazır olduklarını da vurguladığı öğrenildi.

