Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüntüleyebilmek için çabaladılar

Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER/GÜNEYSU (Rize), (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere, Rize'nin Güneysu ilçesinden helikopterle Ordu'ya gitti. Hemşehrileri, cep telefonlarıyla Erdoğan'ı görüntüleyebilmek için birbirleriyle yarıştı.
Geceyi, Rize'nin Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.45'te evinden ayrıldı. Güneysu ilçe merkezinde kendisini bekleyenleri makam aracından selamlayan Erdoğan, ilçedeki futbol sahasına geldi. Futbol sahası çevresinde ve binaların balkonlarında toplanan vatandaşlar, cep telefonları ile Erdoğan'ı görüntülemek için seferber oldu.
Helikoptere binen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Ordu'ya hareket etti.
FOTOĞRAFLI
İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'
Son dakika! Esad rejimi Türkmendağı'na saldırı başlattı!
Muharrem İnce: Yarın çok geç olabilir!
Köpek yüzünden tartıştı sonrası tam anlamıyla dehşet!
Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!
Malatya'da feci kaza: 5 yaralı
Erdoğan'ın 'yastık altı' çağrısını eleştirdi! Doğu Perinçek'ten radikal dolar teklifi
Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!
Bu babaanneyi gören şok oluyor! 4 torunu var ama kimse inanmıyor
Ünlü çift evini satıyor! Değeri dudak uçuklatıyor
WhatsApp'ta güvenlik açığı bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum