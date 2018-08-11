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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüntüleyebilmek için çabaladılar

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.08.2018 13:11 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere, Rize'nin Güneysu ilçesinden helikopterle Ordu'ya gitti.

Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER/GÜNEYSU (Rize), (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere, Rize'nin Güneysu ilçesinden helikopterle Ordu'ya gitti. Hemşehrileri, cep telefonlarıyla Erdoğan'ı görüntüleyebilmek için birbirleriyle yarıştı. Geceyi, Rize'nin Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.45'te evinden ayrıldı. Güneysu ilçe merkezinde kendisini bekleyenleri makam aracından selamlayan Erdoğan, ilçedeki futbol sahasına geldi. Futbol sahası çevresinde ve binaların balkonlarında toplanan vatandaşlar, cep telefonları ile Erdoğan'ı görüntülemek için seferber oldu. Helikoptere binen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Ordu'ya hareket etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüntüleyebilmek için çabaladılarCumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüntüleyebilmek için çabaladılar
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