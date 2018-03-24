HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan helikopter Ordu’ya indi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 18:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hava muhalefeti sebebiyle Ordu’ya 2 saat gecikmeli geldi.Partisinin Ordu 6.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hava muhalefeti sebebiyle Ordu’ya 2 saat gecikmeli geldi.
Partisinin Ordu 6. Olağan Kongresine katılmak üzere Samsun 6. İl Kongresinin ardından Ordu’ya doğru yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçak, hava muhalefeti nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanına inemedi. Uçak bunun üzerine Samsun’a geri döndü. Cumhurbaşkanlığına ait uçak Samsun-Çarşamba Havalimanına iniş yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bazı bakanlarla birlikte helikopterle Ordu’ya doğru yola çıktı. Erdoğan ve bazı bakanları taşıyan helikopter yoğun yağmura rağmen Ordu-Giresun Havalimanına iniş yaptı.
Havalimanına iner inmez AK Parti Ordu 6. Olağan Kongresinin yapıldığı salona geldi. Erdoğan burada büyük bir coşku ile karşılandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

Star yazarı: FETÖ, Erdoğan'a AIDS virüsü ile suikast düzenlemeyi planlıyor

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

İstanbul Metrobüste herkesi şaşkına çeviren yolcu

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan Afrin sözleri: Bundan sonra da gömeriz

Erdoğan'dan Afrin sözleri: Bundan sonra da gömeriz

AK Parti'de deprem! Selçuk İlçe Başkanı Osman Başterzi istifa etti

AK Parti'de deprem! Selçuk İlçe Başkanı Osman Başterzi istifa etti

İYİ Partili başkana makamında silahlı saldırı!

İYİ Partili başkana makamında silahlı saldırı!

Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi

Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu

Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!

Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.