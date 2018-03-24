Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan helikopter Ordu’ya indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hava muhalefeti sebebiyle Ordu’ya 2 saat gecikmeli geldi.
Partisinin Ordu 6. Olağan Kongresine katılmak üzere Samsun 6. İl Kongresinin ardından Ordu’ya doğru yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçak, hava muhalefeti nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanına inemedi. Uçak bunun üzerine Samsun’a geri döndü. Cumhurbaşkanlığına ait uçak Samsun-Çarşamba Havalimanına iniş yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bazı bakanlarla birlikte helikopterle Ordu’ya doğru yola çıktı. Erdoğan ve bazı bakanları taşıyan helikopter yoğun yağmura rağmen Ordu-Giresun Havalimanına iniş yaptı.
Havalimanına iner inmez AK Parti Ordu 6. Olağan Kongresinin yapıldığı salona geldi. Erdoğan burada büyük bir coşku ile karşılandı.
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