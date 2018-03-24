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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçağa hava muhalefeti engeli

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 18:15 | Son Güncelleme

Hava muhalefeti nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, Çarşamba Havalimanı'na indi - Helikopterle Ordu'ya gelen Erdoğan, AK Parti Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap edecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, hava muhalefeti nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapamayınca Samsun'a indi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, partisinin Samsun 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap eden Erdoğan'ı taşıyan uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'na inemedi.

Bunun üzerine uçak, tekrar Samsun'a yöneldi. Uçağın pilotu birkaç kez deneme yapılmasına rağmen hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamayınca, Çarşamba Havalimanı'na gitmeye karar verildi.

Çarşamba ilçesine inişin ardından helikopterle Ordu'ya hareket edildi. Helikopterin, Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ordu 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etmek üzere Durugöl Spor Salonu'na geçti.

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