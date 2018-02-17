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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı zeytin dallarıyla karşıladılar

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2018 22:18 | Son Güncelleme

AK Parti Eskişehir İl Teşkilatının 6.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı zeytin dallarıyla karşıladılar

AK Parti Eskişehir İl Teşkilatının 6. Olağan Kongresine katılan Sarıcakayalı Ak yaşmaklı kadınlar büyük ilgi odağı oldu. İlçeden getirdikleri zeytin dallarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılayan Sarıcakayalı kadınlar astıkları “Bizler Ancak Rükuda Eğiliriz” ve “Uyuyan Devi Uyandırdınız” şeklindeki pankartlarıyla da salonda alkış yağmuruna tutuldular. Kongre sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek tek Sarıcakayalı kadınlara teşekkür ederken onlarla da hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

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