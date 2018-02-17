Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı zeytin dallarıyla karşıladılar

AK Parti Eskişehir İl Teşkilatının 6. Olağan Kongresine katılan Sarıcakayalı Ak yaşmaklı kadınlar büyük ilgi odağı oldu. İlçeden getirdikleri zeytin dallarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılayan Sarıcakayalı kadınlar astıkları “Bizler Ancak Rükuda Eğiliriz” ve “Uyuyan Devi Uyandırdınız” şeklindeki pankartlarıyla da salonda alkış yağmuruna tutuldular. Kongre sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek tek Sarıcakayalı kadınlara teşekkür ederken onlarla da hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
Adana'daki AK Parti kongresinde ortalık karıştı!
ABD'ye rest çekti: İzin vermeyeceğiz
Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü
Meral Akşener meydan okudu: Hadi yüreğiniz yetiyorsa...
Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu
Terör ittifakı! Esad 700 PYD/PKK'lı teröristi serbest bıraktı!
Köpek dövüştürücülüğünde kan donduran ayrıntılar! 50 bin TL'ye kadar bahis
Yanmış cesedi bulunan kadının kocasından şok ifadeler: Gardıroptan adam çıktı!
Türkiye'de geliştirildi! Erik dalı oynayan, çay demleyen, mangal yakan robot
e-Devlet soyağacı sorgulamasında ortaya çıkan ilginç isimler
Kolye yapmak için serçe parmağını kesti