Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerlik arkadaşı yeniden aday

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askerlik arkadaşı Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, 24 Haziran seçimlerinde 4'üncü sıradan yeniden aday gösterildi. 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde tankın çarpması sonucu belinden yaralanan Habibe Öçal ise 6'ncı sırada aday gösterildi.
AK Parti'nin YSK'ya sunduğu aday listesinde, Kahramanmaraş milletvekilliği için Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Türk İslam Karakoç ve Mehmet İlker Çitil aday olarak yer aldı. Aday listesinde mevcut milletvekillerinden eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile milletvekilleri Mehmet Uğur Dilipak ve Nursel Reyhanlıoğlu yer almadı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde 7'nci sıradan seçilerek Meclis'e girmeyi başaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan askerlik arkadaşı olan emekli müftü İmran Kılıç, bu seçimde 4'üncü sıradan aday gösterildi.
15 TEMMUZ'DA YARALANAN ÖÇAL 6'NCI SIRADA
Açıklanan listede dikkat çeken isimlerden biri ise Habibe Öçal oldu. 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde tankın çarpması sonucu belinden yaralanan Habibe Öçal, AK Parti tarafından Kahramanmaraş'tan 6'ncı sırada milletvekili adayı gösterildi.
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