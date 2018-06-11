Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa mitingi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "24 Haziran Türk siyasi tarihinin kavşak noktasıdır. 24 Haziran'dan sonra koalisyonlu yıllara, istikrarsız dönemlere, ekonomik kaoslara paydos. Sadece istikrara, güvene adanan bir ülke olarak koşmaya, uçmaya, şahlanmaya devam edeceğiz." dedi.
Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Stadyumu Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde, AK Partili yılların Türkiye'nin büyüdüğü, kalkındığı, geliştiği adeta eşik atladığı dönem olduğunu söyledi.
AK Parti'nin kurulduktan bir yıl sonra iktidar olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, bundan sonra Türkiye'de hızlı bir değişim ve dönüşümün başladığını dile getirdi.
- "Ülke kaynaklarını tamamen milletimize adadık"
AK Parti öncesi vatandaşların ekonomik kaos, vesayet prangaları ve sağlıktan ulaşıma kadar hak etmediği tabloları gördüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz AK Parti olarak yola çıkarken yeni petrol kuyuları bulmadık. Yeni altın rezervleri tespit etmedik. Bizlerin kasası dolup da taşmıyordu. 'Bizim kaynağımız Türkiye' dedik. 'Yoksulluklarla, yolsuzluklarla ve yasaklarla mücadele edeceğiz' dedik. Biz biliyorduk ki bir yerlere hortumlanan bu ülkenin kaynaklarının önünü kesmediğimiz müddetçe bu ülkeye yatırım yapmak ne mümkün. Önce oradan işe başladık ve ülke kaynaklarını tamamen milletimize adadık. Milletimizin ve devletimizin kalkınması için organize ettik." diye konuştu.
Çavuşoğlu, yola çıkarken "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket ettiklerinin altını çizdi.
- "Vesayetle, darbelerle, muhtıralarla uğraştık"
AK Parti'den önce milletle devlet arasındaki mesafe adeta uçurum olduğunu anlatan Hakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Devletin sert duvarları milletinin nezdinde sorgulanır olmuştu. Bizim yapmamız gereken, devletle millet kaynaşmasını temin etmek, birlikten doğacak güçle gelecek nesillere, daha müreffeh, daha kalkınmış, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine yükselmiş bir Türkiye'yi sunmaktı. Biz bunu Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başardık. Kolay olmadı. Vesayetle, darbelerle, muhtıralarla uğraştık. Tarihin en kanlı darbe sürecini yaşadık ama bu ülkeyi büyüttük. Allah'ın izniyle 24 Haziran'da yeni bir eşik geliyor. Türkiye şimdiye kadar ah ile vah ile sürdürdüğü büyümesini bir kenara koyarak, şahlanarak, uçarak büyümeye devam edecek. 24 Haziran Türk siyasi tarihinin kavşak noktasıdır. 24 Haziran'dan sonra koalisyonlu yıllara, istikrarsız dönemlere, ekonomik kaoslara paydos. Sadece istikrara, güvene adanan bir ülke olarak koşmaya, uçmaya, şahlanmaya devam edeceğiz. Bütün bunları liderimiz, reisimiz olan sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapacağız."
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