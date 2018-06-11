Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa mitingi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "24 Haziran Türk siyasi tarihinin kavşak noktasıdır. 24 Haziran'dan sonra koalisyonlu yıllara, istikrarsız dönemlere, ekonomik kaoslara paydos. Sadece istikrara, güvene adanan bir ülke olarak koşmaya, uçmaya, şahlanmaya devam edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Stadyumu Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde, AK Partili yılların Türkiye'nin büyüdüğü, kalkındığı, geliştiği adeta eşik atladığı dönem olduğunu söyledi.

AK Parti'nin kurulduktan bir yıl sonra iktidar olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, bundan sonra Türkiye'de hızlı bir değişim ve dönüşümün başladığını dile getirdi.

- "Ülke kaynaklarını tamamen milletimize adadık"

AK Parti öncesi vatandaşların ekonomik kaos, vesayet prangaları ve sağlıktan ulaşıma kadar hak etmediği tabloları gördüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz AK Parti olarak yola çıkarken yeni petrol kuyuları bulmadık. Yeni altın rezervleri tespit etmedik. Bizlerin kasası dolup da taşmıyordu. 'Bizim kaynağımız Türkiye' dedik. 'Yoksulluklarla, yolsuzluklarla ve yasaklarla mücadele edeceğiz' dedik. Biz biliyorduk ki bir yerlere hortumlanan bu ülkenin kaynaklarının önünü kesmediğimiz müddetçe bu ülkeye yatırım yapmak ne mümkün. Önce oradan işe başladık ve ülke kaynaklarını tamamen milletimize adadık. Milletimizin ve devletimizin kalkınması için organize ettik." diye konuştu.