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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ettiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi 45 dakika sürdü.

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2018 18:31 | Son Güncelleme

IHAAW182414-SIY/18-02-2018 - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ettiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi 45 dakika sürdü. 18.02.2018 18:24:14 TSI NNNN

IHAAW182414-SIY/18-02-2018

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ettiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi 45 dakika sürdü.

18.02.2018 18:24:14 TSI
NNNN

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