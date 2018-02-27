Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü pasta keserek kutladılar

AK Parti Bozüyük Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü pasta keserek kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü dolayısıyla AK Parti Bozüyük Gençlik Kolları Başkanı Mithatcan Ceyhan ve Gençlik Kolları üyeleri tarafından Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde kutlama programı düzenledi. Kutlama programına Gençlik Kolları’nın yanı sıra Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ve Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin’de katıldı. Gençlik Kolları Başkanı Mithatcan Ceyhan, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birlik ve beraberliklerinin en büyük timsali olduğunu ifade ederek, “Bu vesileyle biz gençler olarak ‘İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız.’ diyoruz. Rabbim sizleri bizden ayırmasın. Uzun, hayırlı ömürler versin. Yolunuz ve yolumuz açık olsun.” dedi.
Konuşmanın ardından doğum günü pastası Başkan Yardımcısı Avcıoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Çetin ve Gençlik Kolları Başkanı Ceyhan tarafından kesildi.
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Başkan Bakıcı, paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
“IMF belasından ülkemizi kurtaran, Güçlü Ekonominin Mimarı, sağlıkta devrim yapan, ülkemizi dünyada saygın ve görüşlerine saygı duyulacak hale getiren, gemileri karadan yürüten ecdadına sahip çıkıp, denizin altından ulaşım sağlayan, enerji alanında yükselen, çiftçisine, esnafına sahip çıkan, Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Gürcü her kesimi kucaklayan, dağları delip hızlı tren ulaşımı sağlayan, dünyanın en büyük havalimanını inşa eden, duble yollarla kazaları önleyen Güçlü Türkiye’nin Güçlü Lideri Evlad-ı Fatihan Recep Tayyip Erdoğan, iyi ki doğdun, seninle aynı yolu yürümekten onur ve gurur duyuyorum. Rabbim uzun ömür versin.”
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