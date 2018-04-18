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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 16:51 | Son Güncelleme

CHP Bursa Milletvekili İrgil: "Şu anda Meclis'te OHAL'in yeniden uzatılması görüşmeleri var. Bu görüşmeler sürerken erken seçim kararının açıklanması demokrasi açısından çok büyük bir tezat"

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Meclis'te OHAL'in uzatılması görüşmeleri sürerken erken seçim kararı açıklanmasının demokrasi açısından büyük bir tezat olduğunu söyledi.

İrgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacağına dair açıklamasıyla, dün başlayan erken seçim tartışmasının son bulduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihine ilişkin 24 Haziran 2018'i işaret etmesinin tüm siyasi partilere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen İrgil, "Türk toplumunda bu anlamda bir sıkışıklık vardı. Toplum, bugüne kadar yaşadığı acıların hesabını sormak istiyordu. Ancak şu anda Mecliste OHAL'in yeniden uzatılması görüşmeleri var. Bu görüşmeler sürerken erken seçim kararının açıklanması demokrasi açısından çok büyük bir tezat. Çünkü bu, OHAL altında seçime gidilecek demektir. Türkiye'nin itibarının zedelenmemesi için hükümetin görüşmeleri durdurması gerekir." dedi.

CHP'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına "hodri meydan" karşılığı verdiğini anımsatan İrgil, "Türk halkı bu yaşadıklarının hesabını, 24 Haziran'da sorma fırsatına kavuşmuştur. Şimdi er meydanında göreceğiz. Artık söz Türk halkındadır." diye konuştu.

İrgil, seçim öncesinde hükümetin sağlık çalışanı ve öğretmen adaylarına yönelik daha önce verdiği sözleri de tutmasını istedi.

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