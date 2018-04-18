Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklamasını, "Devlet Bahçeli, 2002'de Erdoğan'ı getirmişti, şimdi götürecek. Türkiye, Erdoğan'ı daha fazla sırtında taşıyamazdı, bence Türkiye için iyi olacak." diye değerlendirdi. Altay, TBMM'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim tarihine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekonomideki gelişmeler, demokrasideki daralma ve toplumdaki kutuplaşma nedeniyle seçimin bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Altay, "Genel Başkanımız daha 5 ay önce genel ya da yerel seçimin yapılması gerektiğinin altını çizmişti. Böyle baktığımız zaman seçim Türkiye'nin önünü açacaktır." dedi. Toplumun yaşananların muhasebesini vicdanında yapacağını, Türkiye'nin içinde bulunduğu halin sorumlularını devletten uzaklaştıracağını ileri süren Altay, iyi bir karar olduğunu dile getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 2002'de Erdoğan'ı iktidara getirdiğini, şimdi de götüreceğini savunan Altay, Türkiye'nin bu yükü daha fazla taşıyamayacağını öne sürdü.

Bir gazetecinin, "Parti olarak nasıl bir hazırlık yapacaksınız?" sorusuna Altay, "Bir parti çok olağanüstü erken bir seçime bile hazır değilse parti değildir. CHP her hal ve şartta seçime her zaman hazırdır. Hazırlıklarımız, yarın seçim olacakmış gibidir. CHP seçimlerden birinci parti olarak çıkacaktır." karşılığını verdi. Altay, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediği bir isim olup olmadığı sorusu üzerine, partinin yetkili organlarında görüşüleceğini, son kararı Parti Meclisinin vereceğini, kısa bir sürede de bu kararın alınacağını bildirdi. Bir gazetecinin, "Baskın bir seçim diyebilir miyiz?" sorusunu Altay, "Bu baskın, erken bir seçim ama Sayın Bahçeli'nin dünkü açıklamasından sonra, Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan tarafından, parti kurmaylarının da büyük çoğunluğunun bilgisi dışında bir temasın olduğu görülüyor. O bizi ilgilendiren bir şey değil, kendi meseleleri. Türkiye, Erdoğan'ı daha fazla sırtında taşıyamazdı, bence Türkiye için iyi olacak." diye yanıtladı. Bir soru üzerine Altay, YSK'nin her hal ve şartta seçimleri yetiştirebileceğini aktardı.