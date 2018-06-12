Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eskişehir mitingi

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara 2. Bölge milletvekili adayı Mustafa Destici, "Nasıl ki Fırat Kalkanı Harekatı, Afrin operasyonu, İdlib operasyonu başarıyla yapılmışsa, Kandil ve Sincar operasyonu da başarıyla yapılacak." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Vilayet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşma yapan Destici, vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Destici, 24 Haziran yapılacak seçimlerde BBP olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediklerini, milletvekilliği için de AK Parti ile iş birliği yaptıklarını bildirdi.

Alperenlerin Cumhur İttifakı içinde AK Parti listelerine oy vereceğini vurgulayan Destici, "Ben inanıyorum ki hem cumhurbaşkanı birinci turda seçilecek hem de 24 Haziran'da milletvekili çoğunluğu AK Parti tarafından elde edilecektir." ifadesini kullandı.

Destici, şehitleri de rahmetle anarak, şunları kaydetti:

"Nasıl ki Fırat Kalkanı Harekatı, Afrin operasyonu, İdlib operasyonu başarıyla yapılmışsa Kandil ve Sincar operasyonu da başarıyla yapılacak. Afrin operasyonuna karşı çıkanlar, Selahattin Demirtaş'ın önünde kuyruğa girenler ne derse desin Mehmetçiğimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz muzaffer olacaktır. Şunu herkes bilsin, Abdullah Öcalan neyse Demirtaş odur. Buldan neyse Salih Müslim odur. Bunlara bugüne kadar müsamaha gösterilmedi, bundan sonra da gösterilmeyecek."