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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eskişehir mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 15:34 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Nasıl ki Fırat Kalkanı Harekatı, Afrin operasyonu, İdlib operasyonu başarıyla yapılmışsa Kandil ve Sincar operasyonu da başarıyla yapılacak" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan: - "İnşallah tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de durmak yok, yola devam edeceğiz"

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara 2. Bölge milletvekili adayı Mustafa Destici, "Nasıl ki Fırat Kalkanı Harekatı, Afrin operasyonu, İdlib operasyonu başarıyla yapılmışsa, Kandil ve Sincar operasyonu da başarıyla yapılacak." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Vilayet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşma yapan Destici, vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Destici, 24 Haziran yapılacak seçimlerde BBP olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediklerini, milletvekilliği için de AK Parti ile iş birliği yaptıklarını bildirdi.

Alperenlerin Cumhur İttifakı içinde AK Parti listelerine oy vereceğini vurgulayan Destici, "Ben inanıyorum ki hem cumhurbaşkanı birinci turda seçilecek hem de 24 Haziran'da milletvekili çoğunluğu AK Parti tarafından elde edilecektir." ifadesini kullandı.

Destici, şehitleri de rahmetle anarak, şunları kaydetti:

"Nasıl ki Fırat Kalkanı Harekatı, Afrin operasyonu, İdlib operasyonu başarıyla yapılmışsa Kandil ve Sincar operasyonu da başarıyla yapılacak. Afrin operasyonuna karşı çıkanlar, Selahattin Demirtaş'ın önünde kuyruğa girenler ne derse desin Mehmetçiğimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz muzaffer olacaktır. Şunu herkes bilsin, Abdullah Öcalan neyse Demirtaş odur. Buldan neyse Salih Müslim odur. Bunlara bugüne kadar müsamaha gösterilmedi, bundan sonra da gösterilmeyecek."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ise konuşmasında AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana millet için çalıştığını belirtti.

Karacan, şunları ifade etti:

"Tüm dünya insanları için gece gündüz demeden çalışan, karşısına çıkarılan tüm engelleri aşan, 17-25 Aralık operasyonları, MİT tırları, Gezi olayları ve en son hain FETÖ darbe girişimine karşı dimdik durarak milletiyle yola devam eden Başkomutanımızı karşılamaya hazır mıyız? Bizim liderimize borcumuz, vefamız ve her zamandan fazla ihtiyacımız var. 24 Haziran bu borcumuzu ödemek için, bu vefayı göstermek için, bu ülkenin ihtiyacı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmek için tekrar hazır mıyız? İnşallah tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de durmak yok, yola devam edeceğiz. Vakit Türkiye vaktidir."

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ak parti genel başkan yardımcısı Harun Karacan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Eskişehir

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