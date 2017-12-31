HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa ziyeretine ilişkin açıklama 

POLİTİKA HABERLERİ | 31.12.2017 12:54 | Son Güncelleme 3 saat önce

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya yapacağı ziyarete ilişkin, "Fransa yaklaşık altı asırlık tarihi ve çok boyutlu ilişkilere sahip olduğumuz, önemli bir ticari ve ekonomik ortağımız, önde gelen bir müttefikimizdir. Ziyarette Kudüs, Suriye, Irak ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın ziyareti, Fransa'yla işbirliğimizin karşılıklı olarak milletlerimizin ve tüm bölgenin yararına olacak şekilde daha da ileriye taşınmasına hizmet edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya yapacağı ziyarete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak, 5 Ocak 2018 tarihinde Fransa'ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Cumhurbaşkanımız, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek ve ikili ve bölgesel konuları ele alacaklardır. Fransa yaklaşık altı asırlık tarihi ve çok boyutlu ilişkilere sahip olduğumuz, önemli bir ticari ve ekonomik ortağımız, önde gelen bir müttefikimizdir. Terörle mücadele başta olmak üzere küresel ve bölgesel sınamalar karşısında Fransa'yla her düzeyde yoğun bir diyalog sürdürülmektedir. Köklü ilişkilerimiz karşılıklı yatırımlar, enerji, savunma sanayii, bilim ve teknoloji, ulaştırma, kültür ve eğitim gibi geniş bir yelpazede önemli projelerle daha da pekişmektedir. Fransa'da yaşayan yaklaşık 700 bin nüfuslu Türk toplumu, ülkelerimiz arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Ziyarette Kudüs, Suriye, Irak ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın ziyareti, Fransa'yla işbirliğimizin karşılıklı olarak milletlerimizin ve tüm bölgenin yararına olacak şekilde daha da ileriye taşınmasına hizmet edecektir."

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'da gösteriler başkente sıçradı!

İran'da gösteriler başkente sıçradı!

HIV'li kadının doğum operasyonun arkasından skandal çıktı

HIV'li kadının doğum operasyonun arkasından skandal çıktı

FETÖ’den mini etekli ‘izdivaç’ yöntemleri

FETÖ’den mini etekli ‘izdivaç’ yöntemleri

Oğluna milyonluk villa aldı

Oğluna milyonluk villa aldı

Hadise'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Hadise'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Bahçeli’nin yeni yıl mesajında dikkat çeken ifade

Bahçeli’nin yeni yıl mesajında dikkat çeken ifade

Esnafı kıramadı! Erdoğan börekçiye gitti

Esnafı kıramadı! Erdoğan börekçiye gitti

Erdoğan isim vermedi ama... 'Yazıklar olsun'

Erdoğan isim vermedi ama... 'Yazıklar olsun'

Aile Bakanı Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı

Aile Bakanı Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı

Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek açıklama: Derhal istifa etsinler!

Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek açıklama: Derhal istifa etsinler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.