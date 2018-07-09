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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlamasına özel hediye 

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 22:54 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni' düzenlendi.

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni' düzenlendi. Törende misafirlere, darphane tarafından özel bastırılan ve arka yüzünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu 1 liralardan hediye edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene onlarca yabancı devlet başkanı ve başbakan, iş, spor ve bilim dünyasından çok sayıda ünlü isim, eski bakanlar ve milletvekilleri ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören,

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Oktay Demirören, Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal ve eşi, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet ile iş adamı Kıvanç Oktay da törende yer aldı.

ANLAMLI HEDİYE

Törene katılanlara, içinde sandviç, muz, su, meyve suyu ve şekerlemenin bulunduğu paketler ile birlikte çeşitli içeçekler ikram edildi. Ayrıca törene katılan misafirlere, darphane tarafından özel bastırılan ve arka yüzünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu 1 liralardan hediye edildi. Bu özel paraların bir kısmının da tedavüle sokulacağı öğrenildi.

Bu arada törene katılan konuklar için üzerinde 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni' ve tarih yazan rozetler bastırıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngilizce alt yazılı hayat hikayesini anlatan sinevizyon göstersine de yer verildi.

FETİH MARŞI İLE KARŞILANDI

Külliydeki törene eşi Emine Erdoğan ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterleri arasında kürsüye yürüdü. Mehter takımının Fetih Marşı ile karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmasına başladı.

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN ARAÇ PLAKASI DEĞİŞTİ

Bu arada Başbakan Binali Yıldırım'ın resmi konuttan son kez resmi aracıyla çıkarak TBMM'ye gittiği ve yemin töreninden sonra başbakanın makam aracının plakası değiştirildiği bildirildi.

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