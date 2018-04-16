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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haftalık programı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 10:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9-15 Nisan tarihleri arasında katıldığı programların özetlerinden hazırlanan video, Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından paylaşıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9-15 Nisan tarihleri arasında Ankara’daki Proje Bazlı Teşvik Sistemi tanıtım töreni, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un Türkiye ziyareti, TBMM grup toplantısı, 10 Nisan Polis Bayramı kabulü, TİKA koordinatörlerini kabul, Başkentray açılışı ile İstanbul’da ilçe kongrelerine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9-15 Nisan tarihleri arasında katıldığı programların özetlerinden hazırlanan video, Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9-15 Nisan tarihleri arasında Ankara’daki Proje Bazlı Teşvik Sistemi tanıtım töreni, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un Türkiye ziyareti, TBMM grup toplantısı, 10 Nisan Polis Bayramı kabulü, TİKA koordinatörlerini kabul, Başkentray açılışı ile İstanbul’da ilçe kongrelerine katıldı.

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