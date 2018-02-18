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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2018 17:41 | Son Güncelleme

Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulü başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, saat 17.30'da başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli

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