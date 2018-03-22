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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2018 00:18 | Son Güncelleme

Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabul MİT Müsteşarı Hakan Fidan

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