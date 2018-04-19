Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabul 40 dakika sürdü.
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